"Dobry Tytuł". Nowy program o książkach w TVP2

• Jesienią w Telewizji Polskiej nowy program czytelniczo-publicystyczny

•"Dobry Tytuł" poprowadzą Agata Passent i Szymon Kloska

Agata Passent i Szymon Kloska / fot. Arsen Petrovych / TVP

"Dobry Tytuł" to poprowadzony w luźnej atmosferze magazyn o książkach, który co tydzień dostarczać będzie literackich inspiracji. Każdy odcinek koncentruje się na ważnym społecznym i kulturalnym temacie.Program poprowadzi warszawsko-krakowski duet - felietonistka Agata Passent oraz krytyk i aktywista literacki Szymon Kloska, na swoją kanapę będą zapraszać pisarzy, poetów oraz znawców literatury.W programie prezentowane będą recenzje krytyków literackich z mediów tradycyjnych oraz społecznościowych. Pojawi się również poezja - młodzi krytycy będą czytać i omawiać wiersze. Do pierwszych odcinków w roli recenzentów zostali zaproszeni: Zuzanna Sala, Igor Kierkosz, dr Wojciech Stanisławski, Piotr Sadowski i Joanna Jaworska.Dynamiczną formułę programu wzbogacą również reportaże o ludziach tworzących: wyjątkowe inicjatywy czytelnicze, kameralne księgarnie, biblioteki czy kluby książki.Emisja programu w każdą sobotę o godz. 17:30 w TVP2 (od 7 września), powtórki w niedziele o godz. 16:35 w TVP Kultura.