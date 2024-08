Rozrywkowa jesień z Telewizją WP

Łukasz Szewczyk

• Telewizji WP jesienią oprócz znanych już widzom formatów stawia na rozrywkę

• Produkcje własne poruszają tematy bliskie ludziom, jednocześnie wprowadzają pozytywne emocje i dawkę humoru.

ponownie rozbawią widzów do łez. Nowy sezon to 11 odcinków, w których zaprezentują się kabarety: Smile, Disco Amanti z gościnnym udziałem Kabaretu Małżeńskiego, Kabaret Małżeński z gościnnym udziałem Kabaretu Disco Amanti, Grupa MoCarta z gościnnym udziałem Irka Krosnego, Irek Krosny wraz z Grupą MoCarta, Formacja Chatelet z gościnią specjalną - aktorką Weroniką Buczek, Kabaret Kruki i Wrona z gościnnym monologiem Bartosza Gajdy, Trzecia Strona Medalu wraz z Krzysiem Hanke (Rak). Premiery nowych odcinków od 27 września, w każdy piątek o 22:00.W trzecim sezoniezobaczymy 10 odcinków, w których Klaudiusz Michalec po raz pierwszy zachwyci się Polską nie tylko w jej letniej odsłonie, ale i w jesienno-zimowej. Swoją wyprawę rozpocznie od Gdańska, w którym odwiedzi zapomniane przez turystów miejsca. Później na Mazurach Środkowych zajrzy do nieformalnej stolicy żeglarstwa, pokaże najlepsze miejsca na rowerowe wycieczki i niezwykłe państwo w państwie. Zwiedzanie Podbeskidzia rozpocznie od lotu szybowcem nad Bielskiem-Białą, a następnie oprowadzi widzów po "Małym Wiedniu". Prowadzący odkryje również wiele tajemnic Torunia, a także wybierze się do najmniejszego województwa w kraju, na Opolszczyznę, gdzie zaprezentuje widzom pałace, niezwykłą, bo okrągłą wieś oraz prawdziwe roboty. Z kolei na Warmii zobaczymy wspólnie obecną i byłą stolicę regionu, a nawet skrawek Francji w Polsce. To jednak zaledwie ułamek atrakcji, jakie czekają na widzów w nowym sezonie "W Polskę na weekend". Na antenie Telewizji WP od wtorku 20 sierpnia o godzinie 22:00.W październiku na antenie Telewizji WP pojawi się nowy sezon znanych i lubianych. Zaplanowano 10 odcinków, w których pokażemy codzienne wyzwania znanych z poprzednich sezonów policjantów i policjantek, a także nowe miasta. Poznamy prawdziwe oblicze pracy, która łączy ze sobą niesamowitą dawkę adrenaliny z siłą spokoju i opanowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia.to program, który promuje turystykę kulinarną i aktywne spędzanie czasu. W każdym odcinku prowadzący Jędrzej Taranek odwiedzi inny region lub miasto, przybliży widzom jego atuty przez pryzmat kulinariów i nietypowych atrakcji. Wstąpi do barów i restauracji, spotka się z kucharzami oraz z wytwórcami regionalnych produktów. Spróbuje lokalnych przysmaków i w nieco komediowy sposób przybliży widzom odwiedzany region. Prowadzący Jędrek Taranek to aktor, a prywatnie miłośnik turystyki i poszukiwacz nowych smaków. Nowe odcinki w piątki o 21:00, premiera 13 września.Detektyw Tom Barnaby po raz kolejny zmierzy się z zagadkowymi sprawami. Sielankowe otoczenie skrywa makabryczne zbrodnie i ekscentryczne postacie. W 11. sezonie wyjaśnią się tajemnice jasnowidzów, złośliwych dziennikarzy i tajnego pogańskiego kultu - a to tylko nieliczne zbrodnie najbardziej morderczego hrabstwa Anglii. Ten kultowy serial, w którym gościnny udział wziął nawet Orlando Bloom, nie przestaje intrygować, a dobre recenzje zbiera już od 27 lat. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kryminalnych zagadek. Od 26 sierpnia emitowane będą po dwa odcinki - od poniedziałku do piątku o 17:00.Sześć spraw karnych, które stały się sławne w ostatnich latach w naszym kraju, zobaczymy w serialu. Nowe tropy i spostrzeżenia z wewnętrznego kręgu śledczych i krewnych pokazane zostaną z innej perspektywy niż dotychczas. Dogłębna analiza dostępnych materiałów, identyfikacja nowych wskazówek i rozmowy ze świadkami, śledczymi, profilerami i członkami rodziny. Każdy z sześciu odcinków zilustrowany jest materiałami archiwalnymi. Premiera 2 września, nowe odcinki w poniedziałki o 21:00.Telewizja WP jako pierwsza w Polsce pokaże zmagania uczestników dziewiętnastego sezonu. Nadchodząca edycja kultowego programu jak zawsze bogata będzie w widowiskowe wystąpienia, niezwykle utalentowanych uczestników i zapierające dech w piersiach pokazy. Ten uwielbiany przez widzów w Ameryce talent-show produkowany jest od 2006 roku. W tym sezonie do loży jury powraca skład: Howie Mandel, Simon Cowell, Heidi Klum i Sofia Vergara. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości miliona dolarów oraz możliwość występu w Las Vegas Strip. Zmagania uczestników będzie można oglądać od 12 października na antenie Telewizji WP,w soboty o 21:35.Zanurz się w tajemniczym zaginięciu, do którego doszło latem 2010 roku.to trzymający w napięciu polski dokument, zagłębiający się w nierozwiązaną sprawę, badający wskazówki, teorie i perspektywy. Latem 2010 roku 19-letnia Iwona Wieczorek zniknęła w drodze do domu z imprezy. Ostatnie ślady Iwony kończą się zaledwie kilka minut od jej domu. Czy było to porwanie? Ucieczka? A może morderstwo? Sprawa do dziś intryguje opinię publiczną w Polsce. W tym dokumencie przyglądamy się jej z innej perspektywy. Trzyodcinkowy dokument będzie miał premierę 14 października o 21:00, kolejne odcinki 21 i 28 października o tej samej porze.