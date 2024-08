Igrzyska Paralimpijskie Paryż 2024 w Polsacie Sport. Debiut Macieja Kurzajewskiego

Łukasz Szewczyk

• Super Polsat, 6 kanałów Polsat Sport oraz 4 serwisy Premium PPV pokażą XVII Letnie Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu.

• W warszawskim studiu swój debiut w sportowej redakcji Polsatu zaliczy Maciej Kurzajewski.

Przez dwa tygodnie, od 28 sierpnia do 8 września, kanały z rodziny Polsat Sport, a także Polsatsport.pl i Sportowa Interia żyć będą XVII Letnimi Igrzyskami Paralimpijskimi. To kolejna impreza tej rangi, po zimowych zawodach w Pekinie z 2022 roku, które w całości pokażą kanały Telewizji Polsat. Polscy widzowie będą mogli śledzić każdy krok Biało-Czerwonych i kibicować im oraz reprezentantom innych krajów w walce o medale. Dzięki ścisłej współpracy z Polskim Komitetem Paralimpijskim, fani będą mieli dostęp do zakulisowych informacji oraz materiałów, a zawody oprócz dziennikarzy skomentują fachowcy głęboko zaznajomieni ze środowiskiem sportów paralimpijskich.W dniu startu igrzysk codzienny Magazyn Paralimpijski Paryż 2024 wyjątkowo zostanie wyemitowany w Polsacie Sport 1 już o godzinie 18:00, tak aby nie kolidować z Ceremonią otwarcia. Ta rozpocznie się o godzinie 20:00 i oprócz wspomnianego Polsatu Sport 1, będzie ją można oglądać także w ogólnodostępnym Super Polsacie. W kolejnych dniach zawodów w Paryżu dwugodzinny Magazyn Paralimpijski Paryż 2024 rozpoczynać się będzie codziennie o godzinie 20:00. Towarzyszyć będą mu także dwa magazyny prezentujące skróty najatrakcyjniejszych wydarzeń danego dnia, pierwszy od godziny 19:00, a drugi od 23:00. Począwszy od 30 sierpnia widzowie Super Polsatu otrzymają aż czterogodzinny blok tematyczny, poświęcony igrzyskom paralimpijskim, który nadawany będzie w godzinach 8:00 - 12:00.Wśród twórców magazynów poświęconych Letnim Igrzyskom Paralimpijskim w Paryżu znaleźli się Jerzy Mielewski, Przemysław Iwańczyk, Aleksandra Szutenberg, Paulina Czarnota-Bojarska, Agnieszka Łapacz oraz Iwona Niedźwiedź. To sprawdzony zespół, który zaledwie miesiąc wcześniej razem z polskimi kibicami przeżywał w Polsacie Sport zmagania olimpijczyków. Wraz ze startem igrzysk paralimpijskich ekipę Polsatu Sport wzmacnia jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy sportowych, Maciej Kurzajewski.Super Polsat wraz z 6 kanałami Polsat Sport oraz 4 serwisami Premium PPV, a także streamingiem Polsat Box Go oferuje polskim widzom wszystkie transmisje produkowane przez organizatorów Letnich Igrzysk Paralimpijskich. Polskie szanse medalowe oraz najciekawsze wydarzenia będą trafiały a vista do Polsatu Sport 1. Trzon ekipy komentatorów stanowią doświadczeni dziennikarze wspierani przez ekspertów zakontraktowanych przez Polsat Sport specjalnie z myślą o zawodach w Paryżu. Widzowie usłyszą więc głosy Adama Kszczota, Artura Partyki i Michała Krogulca, a także Dawida Olejniczaka, Tomasza Lorka, Pawła Wyrobka, Adriana Brzozowskiego, Adama Łuczki, Tomasza Włodarczyka, Szymona Rojka i wielu innych. W Paryżu obecne będą wspomniane już reporterki, Bożena Pieczko oraz Paulina Malinowska-Kowalczyk, których relacje i wywiady trafią do magazynów oraz na łamy Polsatsport.pl i social mediów. Ceremonię otwarcia i zamknięcia Letnich Igrzysk Paralimpijskich w Polsacie Sport 1 oraz Super Polsacie skomentują Przemysław Iwańczyk i Artur Partyka