4. sezon "Zbrodni po sąsiedzku" już dostępny w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na Disney+ zadebiutował czwarty sezon serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", w którym każdy detal ma znaczenie, a zbrodnia ma więcej niż jedno oblicze.

W nowym sezonie "Zbrodni po sąsiedzku" nasze ulubione i niezawodne trio samozwańczych detektywów mierzy się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa - Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę - bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.W rolach głównych występują: Steve Martin, Martin Short oraz Selena Gomez. W role drugoplanowe wciela się plejada hollywoodzkich gwiazd, m.in. Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind, Jane Lynch i inni. Twórcami i scenarzystami serialu są Steve Martin i John Hoffman. Produkcją zajmuje się 20th Television, część Disney Television Studios.Pierwszy odcinek 4. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" już dostępny w Disney+. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.