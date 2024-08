Stało się! Netflix podnosi ceny w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Najpopularniejsza platforma streamingowa Netflix zmienia ceny w Polsce

Nowy ceny pakietów Netflixa (od 28 sierpnia 2024 roku) / Fot. Netflix

Cenazostała podniesiona z 29 zł do. Mimo zmiany ceny pakiet ten wciąż oferuje dostęp do materiałów w niższej jakości HD (720p), na 1 obsługiwanym urządzeniu jednocześnie.Z koleizmienia cenę z 43 zł na. W ramach tej subskrypcji abonenci mogą oglądać materiały w jakości Full HD (1080p), na 2 obsługiwanych urządzeniach jednocześnieZmiany obejmą też, którego cena wzrosła z 60 zł na. Jest to najwyższy pakiet, którego użytkownicy mają dodatkowo dostęp do materiałów 4K oraz HDR, na 4 obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.W przypadku pakietów Standard oraz Premium istnieje możliwość dokupienia miejsce dla dodatkowego użytkownika spoza swojego gospodarstwa domowego w nowej cenie 13 zł miesięcznie.Nowe ceny obowiązują od 28 października 2024 roku wszystkie nowe subskrypcje. Zmiany obejmą też dotychczasowych użytkowników, o czym platforma będzie informowała w wiadomościach e-mail, na miesiąc przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w którym będą obowiązywać nowe ceny.