Nowe otwarcie w TVP. Startuje kampania wizerunkowa "Poznajmy się na nowo!" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Po okresie zmian Telewizja Polska stawia na budowanie bliskości z widzami oraz zrozumienie ich codziennego życia i emocji.

• Celem nowej kampanii wizerunkowej TVP jest zjednoczenie Polaków niezależnie od ich poglądów i pokazanie, że Telewizja Polska jest miejscem dla wszystkich - otwartym na różnorodność, pełnym ciepła i gotowym do ponownego nawiązania więzi z widzami.

Podczas konferencji ramówkowej Telewizja Polska zaprezentowała nowy spot wizerunkowy, w którym wzięli udział nie tylko znani i lubiani artyści związani z nadawcą publicznym (Paulina Chylewska, Kuba Badach, Barbara Kurdej-Szatan, Kacper Kuszewski, Lanberry, Michał Szpak, Maciej Musiał, Wiktoria Gorodeckaja, Michał Czernecki, Joanna Szczepkowska, Agnieszka Dziekan, Błażej Stencel, Robert Janowski, Marta Manowska, Patryk Ganiek, Jacek Laskowski, Katarzyna Dowbor, Filip Antonowicz, Joanna Górska, Claudia Carlos, Robert El Gendy, Tomasz Stockinger, Piotr Wojdyło, Tomasz Tylicki, Michał Żebrowski, Teresa Lipowska, Karina Woźniak, Emilia Komarnicka czy Joanna Dunikowska-Paź), ale też widzowie TVP.W spocie wykorzystano utwór "Od Nowa" zespołu Kwiat Jabłoni, który podkreśla nową filozofię Telewizji Polskiej - "poznajmy się na nowo". Kluczowy tekst piosenki ma zainspirować widzów do ponownego odkrywania TVP, która chce być nie tylko obserwatorem, ale i uczestnikiem życia swoich odbiorców.Nowa kampania wizerunkowa Telewizji Polskiej to "nowe otwarcie", które ma symbolizować intymność i zaangażowanie. W spocie pojawiają się sceny, w których gwiazdy TVP wchodzą w interakcje ze zwykłymi ludźmi, ukazując ich wspólne przeżycia, a także motyw podania sobie ręki - gestu symbolizującego jedność ponad podziałami. Telewizja Polska pragnie łączyć ludzi niezależnie od ich poglądów, pochodzenia czy przynależności społecznej, oferując programy odzwierciedlające codzienne życie i prawdziwe emocje.Kampania "Poznajmy się na nowo!" obejmuje szereg działań promujących poszczególne pozycje programowe TVP we wszystkich kanałach komunikacji. Za produkcję spotu oraz kampanię promocyjną odpowiada nowo powstałe Biuro Reklamy i Marketingu TVP.- mówi Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.TVP kontynuuje wiele sprawdzonych formatów, ale jednocześnie wprowadza do swojej jesiennej oferty programowej wiele nowości, które mają przyciągnąć zróżnicowaną widownię oraz odzwierciedlać różnorodność pokoleniową i kulturową Polaków. TVP jako nowoczesna telewizja publiczna dąży do tego, by stać się miejscem, gdzie spotykają się wszystkie pokolenia, mimo różnic w wartościach i przekonaniach.