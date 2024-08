Łukasz Szewczyk

Serial "Klara" od września w TVN

• Na antenie TVN debiutuje ostatnia produkcja pod marką Player Original.

• "Klara" to odważna słodko-gorzka historia obyczajowa 40-letniej singielki, która goni za swoim szczęściem. A to, jak to w życiu bywa, jest bardzo ulotne. Ale też osiągalne

• Ekranizacja debiutu literackiego Izabeli Kuny

Fot. materiały prasowe