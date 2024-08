Radio 357 jesienią wydłuża nadawanie. "Daj się zaciekawić"

Łukasz Szewczyk

• Radio 357 zaprezentowało ofertę programową na sezon jesienno - zimowy 2024/2025

• Do prowadzących audycje publicystyczne dołącza Marcin Makowski

• Radio 357 zagra dłużej - nowe audycje po północy

- mówi Agnieszka Szwajgier, odpowiedzialna w zarządzie Radia 357 za ofertę programową.W ramówce pozostaje audycja Radiowy Dom Wypoczynkowy "Czarna Helena" Filipa Jaślara i Artura Andrusa - w soboty co dwa tygodnie na zmianą z nową audycją "I żyli długo i szczęśliwie" Grażyny Morek, która będzie podpowiadać, co zrobić, by jak najdłużej zachować zdrowie, sprawność i pogodę ducha.Z kolei Adrian Bąk będzie dalej opowiadał o świecie nie z pierwszych stron gazet w swojej audycji "Niewidzialne światy" w niedziele o 16:00. Na antenie pozostaje także wakacyjna nowość, czyli audycja "Nocna Grupa Wsparcia". Temat audycji nie jest znany w momencie jej rozpoczęcia, a narzuca go pierwszy telefon od słuchacza. Audycję prowadzi Tomasz Kwaśniewski - w środy o północy.Po wakacyjnej przerwie powracają także reportaże, przygotowywane przez redakcję pod kierunkiem Magdy Świerczyńskiej-Dolot. Premiery w każdy piątek po godzinie 18:00 - w Popołudniówce Kuby Strzyczkowskiego.Pasmo popołudniowe "Mam grać?" pozostaje wydłużone o godzinę. W nowej ramówce w godzinach 13:00-16:00 zagrają Maja Piskadło, Marcin Bisiorek, Novika oraz duet Michał Gąsiorowski i Marcin Klimkowski.- mówi Agnieszka Szwajgier."Czas na zbrodnię" to nowa audycja Agaty Słysz, w której opowie o nierozwiązanych zagadkach kryminalnych. Emisja w niedziele o 23:00.W "Popołudniówce" pojawią się dwa nowe cykle: "Inni mają gorzej" - Patricia Verne, dziennikarka w miniserii przyjrzy się różnym aspektom życia codziennego w Polsce. Każdy odcinek, trwający około trzy minuty, w zabawny i rozrywkowy sposób pokaże, że nasze postrzeganie własnego kraju może być nieco zniekształcone.Z kolei "Krótka historia jednego zdjęcia" przeniesie słuchaczy w fascynujący świat fotografii i historii. Monika Mendroch-Karbowska rozmawia z Jakubem Kuzą, autorem książki o tym samym tytule. Wspólnie zajrzą na drugi i trzeci plan zdjęcia, by odkryć, że nieświadomy fotograf był świadkiem niezwykłego zdarzenia lub uwiecznił osobę, która po latach zmieniła świat. Każdy odcinek będzie dostępny nie tylko na antenie, ale także w formie podcastów i postów w mediach społecznościowych, gdzie będziecie mogli zobaczyć omawiane zdjęcia i dowiedzieć się więcej o ich kontekście.Nowości pojawią się także w podcastach. W ostatnim tygodniu października Joanna Strzałko, reporterka i Agnieszka Słodownik, redaktorka "Dwutygodnika" przygotują 5 odcinków serialu radiowego "Podcast o dobrej śmierci". To nie będzie podcast o hospicjum, a o dobrej śmierci. O ludziach, którzy przygotowują się do odejścia.Również w październiku wystartuje podcast "Język Niewydarzony". Maciej Makselon i prof. Katarzyna Kłosińska będą ze sobą dyskutować o języku ojczystym, twórczo się spierać i rozmawiać z ekspertami. Jak ewoluuje język polski, skąd biorą się neologizmy, czym właściwie jest błąd językowy i czy zapożyczenia przyczynią się do śmierci naszego języka.Rozbudowane pasmo o północy:• w poniedziałek - "Nieznośna lekkość bitu" Beaty Kwiatkowskiej;• we wtorek - "Miękkie lądowanie" Natalii Fiedler na zmianę z audycją "Pogranicze dźwięków" Artura Gawła;• w środę - "Nocna Grupa Wsparcia" Tomasza Kwaśniewskiego;• w czwartek - "Chore sąsiadów sny" Krzysztofa Tubilewicza na zmianę z "Audycją klimatyczną" Marcina Klimkowskiego;• w piątek - "Pod osłoną nieba" Darka Króla.- dodaje Agnieszka Szwajgier.Tylko autorska muzyka - żadnych algorytmów- mówi Piotr Stelmach, szef redakcji muzycznej Radia 357.W ofercie Radia 357 częściej zagości audycja "PROGnozy" Pawła Ruszkowskiego, prezentująca nurt muzyki progresywnej - najpierw w formie podcastu, a od grudnia co tydzień, w środy o 22:00."Lista Piosenek 357" to lista przebojów układana co tydzień przez Patronów Radia 357. Od jesieni na stałe w roli prowadzącego dołączy Mateusz Fusiarz. Będzie prezentował zestawienia na zmianę z Marcinem Łukawskim.Nowością muzyczną będzie audycja Darka Króla "Pod osłoną nieba" - nadawana w nocy z piątku na sobotę."Plac na rozdrożu" to nazwa wieczornego pasma publicystycznego w Radiu 357, nadawanego od poniedziałku do czwartku o 21:00. Godzinne audycje prowadzone są przez różnych autorów. Każda audycja ma inny temat. -- mówi Katarzyna Pruchnicka, kierująca redakcją publicystyki Radia 357.W nowej formule Plac na rozdrożu poprowadzą:• nowi autorzy: Tomasz Kwaśniewski, Wioletta Myszkowska, Grażyna Bochenek, Maciej Makselon i Marcin Makowski• autorzy znani z innych audycji: Michał Żakowski, Filip Jaślar, Katarzyna Pruchnicka, Patrycjusz Wyżga, Michał Olszański, Paulina Kozion, Marta Kula, Marcin Klimkowski, Katarzyna Nowicka, Jarosław Juszkiewicz, Anna Król, Tomasz Rożek, Jarosław Sroka i Maja Piskadło.W trakcie każdej audycji do jej współtworzenia zostaną zaproszeni słuchacze, którzy będą mogli zadzwonić lub napisać do prowadzących."Popołudniówka "to audycja z codziennym podsumowaniem dnia. Od poniedziałku do piątku o 16:00 prowadzą ją: Ewa Koch, Michał Olszański, Patrycjusz Wyżga, Krzysztof Tubilewicz i Kuba Strzyczkowski. Audycję wydają Monika Mędroch-Karbowska i Agnieszka Szwajgier. Zespołem audycji kieruje Bartek Wasilewski.- mówi Bartek Wasilewski, nowy szef Popołudniówki w Radiu 357.Jesienna ramówka Radia 357 startuje 2 września pod hasłem "Daj się zaciekawić".