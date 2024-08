Netflix na wrzesień. Polskie filmy "Bokser" i "Rozwodnicy"

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na wrzesień 2024

Nowy film Netflixa. Rozwodnicy" / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na wrzesień 2024 roku:

Telewizyjną jesień Netflix rozpoczyna z przytupem i zapowiada premiery dwóch polskich filmów własnej produkcji. Pierwsza propozycja to(od 11 września). Obawiając się powtórzenia błędów swojego ojca, obiecujący młody bokser, w którego rolę wciela się Eryk Kulm jr, ucieka z komunistycznej Polski, podążając za swoim marzeniem zostania największym pięściarzem w historii. Z żoną u swojego boku, mężczyzna szybko zdaje sobie sprawę, że walka o jego marzenie będzie trudniejsza, niż się spodziewał. Po miesiącach mierzenia się z niełatwym życiem emigranta, polski bokser zgadza się wziąć udział w ustawionym pojedynku, który zmieni jego życie na zawsze.Kolejna propozycja to(od 25 września).Dwie dekady po rozwodzie i obraniu osobnych życiowych ścieżek, para byłych małżonków, grana przez Magdalenę Popławską oraz Wojciecha Mecwaldowskiego, rozpoczyna starania, aby uzyskać oficjalne anulowanie ich krótkiego kościelnego małżeństwa. Ze zdziwieniem odkrywają, że znaleźli się w niekończącej się spirali kościelnych przepisów, a wspólne utarczki z księżmi ponownie zacieśniają ich więzi, wprowadzając chaos w życie ich obecnych partnerów i dzieci.SERIALE(od 4 września). Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.(od 12 września). Emily ma wszystko, czego pragnie, ale czy właśnie tego potrzebuje? Jest jednak gotowa na nowe przygody - szusy we francuskich Alpach i wakacje w Rzymie.(od 12 września). Esra zostaje wciągnięta w niebezpieczne wydarzenia z przeszłości... Tym razem ląduje w latach 40. i rozpoczyna desperackie poszukiwania swojej biologicznej matki.(od 18 września). Załamana rozstaniem po latach związku Vicky pragnie ocalić marzenie o ślubie i rodzinie. Poszukiwanie nowej miłości okazuje się drogą do samopoznania.(od 19 września). Ten trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia historię skazanych za zabójstwo braci Menendezów i brutalnego morderstwa ich rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.(od 19 września). Japonia, lata 80. Gdy grzeczna dziewczyna zmienia się w żądną krwi i rozmiłowaną w bijatykach zapaśniczkę, cały kraj zwraca się przeciwko niej.(od 19 września). Śmiertelny król Leif i niezłomna wojowniczka Sigrid zakochują się w sobie, wzbudzając gniew Thora, który popycha ich na ścieżkę krwawej zemsty(od 20 września). Ambitna młoda kobieta zakłada agencję modelingową z misją, jednak okazuje się, że władza i miłość nie są dla ludzi o słabych nerwach.(od 26 września). W tym serialu komediowym między wygadaną autorką podcastów (Kristen Bell) a rabinem po przejściach (Adam Brody) niespodziewanie zaczyna iskrzyć.(od 26 września). Aby wieść normalne życie, Daniele musi pokonywać kolejne wyzwania. Tymczasem na razie nieprzytomnie walczy o córkę i utrzymanie nowej pracy w szpitalu psychiatrycznym.(od 27 września). Seul, rok 2024. Gdy Chae-ok spotyka Ho-jae, człowieka zadziwiająco podobnego do Tae-sanga, na jaw wychodzą stare tajemnice. Jakie koleje losu ich czekają?FILM(od 6 września). Były marine stawia czoła korupcji w małym miasteczku, gdy lokalni stróże prawa niesłusznie rekwirują gotówkę przeznaczoną na kaucję za kuzyna.(od 11 września). Są przebojowi, są kultowi - i całkowicie zagubieni. Aby wskrzesić swój boysband, muszą odnaleźć się w świecie, który ledwie rozumieją.(od 13 września). Utalentowany mistrz sztuk walki, który nie potrafi przejść obojętnie wobec osoby w potrzebie, pomaga policji walczyć z przestępcami.(od 13 września). W świecie, w którym obowiązują narzucone standardy urody, nastolatka oczekująca na obowiązkową operację plastyczną poszukuje zaginionej przyjaciółki.(od 13 września). Skorumpowany policjant nie cofnie się przed niczym, aby dopaść seryjnego mordercę dzieci, który grasuje w jednej z dzielnic New Delhi.(od 20 września). Trzy siostry (Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen i Carrie Coon) po latach spotykają się w nowojorskim mieszkaniu ich śmiertelnie chorego ojca.(od 26 września). Życie czarującego żigolaka wywraca się do góry nogami, gdy zostaje ugodzony strzałą Amora. Teraz musi odpowiedzieć sobie pytanie, czego naprawdę pragnie i potrzebuje(od 27 września). Legendarna opowieść o buncie ludowego bohatera przeciwko uciskowi imperium i walce o wolność, która na zawsze zmieniła bieg jorubijskiej historii.DOKUMENT(od 5 września). Oryginalne materiały filmowe i wywiady pozwoliły odtworzyć przejmującą historię Apollo 13 i zmagań, aby bezpiecznie sprowadzić astronautów do domu.(od 5 września). Zdesperowane młode kobiety są wabione na stronę internetową, a potem wykorzystywane seksualnie w półświatku Mexico City, co prowadzi do serii zabójstw.(od 12 września). Matka, która oddała dziecko do adopcji, po latach odkrywa, że jej córka zniknęła. Droga do prawdy szybko zmienia się w labirynt pytań bez odpowiedzi.(od 12 września). Serial dokumentalny o życiu i karierze słynnego argentyńskiego piłkarza i jego drodze od biednego dzieciństwa po mistrzostwo świata.(od 18 września). Wnikliwy serial dokumentalny, w którym wizjoner i filantrop Bill Gates analizuje wyzwania i rozwiązania, które wkrótce mogą zmienić nasz świat.(od 27 września). Kiedy przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta, wyruszają razem w drogę, aby spędzić wspólnie czas i ukazać światu prawdziwą Harper.ROZRYWKA(od 10 września). Komik Jack Whitehall zostaje tatą i zabiera własnego ojca w podróż po świecie w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania na temat rodzicielstwa.(od 11 września) W najostrzejszym jak dotąd sezonie uczestnicy muszą wspiąć się na wyżyny sprytu i stosować brudne zagrywki, aby mieć szansę na 100 tysięcy dolarów.• od 2 wrześniaChestnut vs. Kobayashi: Mięsna wyżerka• od 3 wrześniaZostanie tylko 1: Sezon 3Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarskaPhil Wang: Wang in There, Baby!• od 4 wrześniaOutlast: Razem po wygraną: Sezon 2• od 5 wrześniaPara idealnaApollo 13: Walka o przetrwanieZłapane w sieć: Mroczna historia Zona Divas• od 6 wrześniaSelling Sunset: Sezon 8Disco, Ibiza, LocomíaRebel Ridge• od 9 wrześniaHot Wheels - Na start!: Sezon 2• od 10 wrześniaJack Whitehall: Ojcostwo z moim ojcemAhir Shah: Ends• od 11 wrześniaThe Circle - USA: Sezon 7BokserTechnoboys• od 12 wrześniaWyspa miliarderówEmily w Paryżu: Sezon 4 - Część 2O północy w Pera Palace: Sezon 2Ángel Di María: Zburzyliśmy murW ogień: Utracona córka• od 13 wrześniaFunkcjonariusz z czarnym pasemSektor 36Brzydcy• od 16 wrześniaCoComelon: Sezon 11• od 17 wrześniaKulinarna walka klasTyler Henry i rozmówcy z zaświatów• od 18 wrześniaZazdrosnaCo dalej: Przyszłość oczami Billa Gatesa• od 19 wrześniaPotwory: Historia Lyle'a i Erika MenendezówKrólowa łotrówZmierzch bogów• od 20 wrześniaKLASS 95: Moc pięknaJego trzy córki• od 25 wrześniaRozwodnicy• od 26 wrześniaPragnienie wybawienia: Sezon 2Nikt tego nie chcePrawdziwy dżentelmenBangkok Breaking: Między niebem a piekłem• od 27 wrześniaByliśmy królamiPowstanie LisabiegoRez BallWill i HarperPotwór z Gyeongseongu: Sezon 2TYTUŁY NA LICENCJI:Legion (od 1 września)Flash: Sezon 9 (od 1 września)Skazany na śmierć: Sezony 1 - 5 (od 4 września)Pojutrze (od 8 września)Wojownicze żółwie ninja (od 8 września)Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia (od 8 września)Nie! (od 10 września)Tomasz Pągowski. Remont U Ciebie: Sezony 1-2 (od 11 września)Kupione I Co Dalej?: Sezony 1-2 (od 11 września)Obdarowani (od 15 września)Resident: Sezony 1-5 (od 20 września)Hitman (o 23 września)Mężczyzna imieniem Otto (o 24 września)Bestia (od 24 września)Star Trek (od 26 września)W ciemność. Star Trek (od 26 września)Star Trek: W nieznane (od 26 września)Do You See What I See (od 27 września)Dungeons & Dragons: Złodziejski honor (od 29 września)Black Forceps: Sezon 2 The Devil Surgeon (od 29 września)