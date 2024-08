Canal+ na wrzesień. "Tyle co nic", "Księga Luster", "Lęk", "Piękny poranek"

Łukasz Szewczyk

• Filmowo-serialowe hity Canal+ na wrzesień 2024

"Lęk" / © Dystrybucja Monolith Films

FILMY(od 1 września). Emma, wychowana w amazońskiej dżungli, wraca do miejsc znanych z dzieciństwa, by obronić swojego przyjaciela jaguara Hope i inne zwierzęta przed złymi łowcami. W sercu Amazonii rozkwita przyjaźń między Emmą a małym jaguarem. Kiedy dziewczynka przeprowadza się do Nowego Jorku, tęskni za swoim towarzyszem zabaw. Po latach jako nastolatka wraca do deszczowego lasu, żeby uchronić Hope i inne zwierzęta przed okrutnymi kłusownikami.(od 3 września). Tomas zaczyna zdradzać swojego partnera z kobietą, przez co jego dotychczasowy związek staje pod znakiem zapytania. Tomas wyznaje Martinowi, że zdradził go z Agathe. Martin zdaje się bagatelizować sytuację, ale z czasem dostrzega, że jego partner zakochuje się w kobiecie. Pomiędzy trojgiem bohaterów tworzy się pełna napięć i namiętności relacja. Dramat w reżyserii Iry Sachsa, poruszającego w swojej twórczości queerową tematykę, z Benem Whishawem, Franzem Rogowskim i Adèle Exarchopoulos w rolach głównych.(od 5 września). Zuchwali przestępcy wpadają na pomysł prania brudnych pieniędzy na rynku sztuki. Nieoczekiwanie jedne z nich staje się malarską gwiazdą. Grupa przestępców wpada na pomysł, jak zamienić swój biznes w prawdziwe dzieło sztuki. Jako przykrywkę dla nielegalnych interesów wybierają znaną galerię, prowadzoną przez charyzmatyczną Patrice. Wszystko jednak wymyka się spod kontroli, gdy bohomazy zabójcy-malarza okazują się prawdziwą sensacją, a ich autor staje się sławny.(od 7 września). D'Artagnan musi uratować ukochaną Konstancję. W tym celu zawiera sojusz z występną Milady. Konstancja zostaje porwana na oczach D'Artagnana. Aby ją uratować, młody muszkieter musi połączyć siły z tajemniczą Milady de Winter. Tymczasem sytuacja w kraju jest coraz bardziej napięta, a kardynał Richelieu ma coraz silniejszy wpływ na króla. Gdy muszkieterowie docierają na linię frontu i są gotowi krzyżować szpady, mroczna tajemnica z przeszłości nieoczekiwanie burzy wszystkie stare sojusze.(od 10 września). Odważny rolnik przeciwstawia się wiarołomnemu politykowi, czym ściąga na siebie wielkie niebezpieczeństwo. Jarek to rolnik, który nie boi się ciężkiej pracy ani konfrontacji z władzą. Gdy lokalny poseł zdradza interesy miejscowych, zostaje liderem protestu i organizuje pikietę pod domem polityka. Nie wie, że wkrótce znajdzie się w samym środku mrocznej intrygi. Zagrozi ona jego bliskim i postawi pod znakiem zapytania wymarzoną przyszłość. Nagrodzony na festiwalu w Gdyni debiut Grzegorza Dębowskiego.(od 12 września). Grupa handlarzy ludźmi sieje chaos, zagrażając globalnemu bezpieczeństwu. Dzięki wsparciu potężnych miliarderów wydają się być poza zasięgiem sprawiedliwości. Gdy tradycyjne metody zawodzą, jedynym sposobem na powstrzymanie tej brutalności jest interwencja tajemniczej agencji znanej jako "Kolektyw". Nowicjusz otrzymuje niebezpieczne zadanie, które ma nie tylko wyeliminować zagrożenie, ale także sprawdzić jego wartość.(od 14 września). Minęło kilka lat od wydarzeń z "Cudownego chłopaka". Julian, który został wyrzucony ze szkoły za złe traktowanie Auggiego, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości w liceum. Jest pełen goryczy i złości, co utrudnia mu nawiązanie relacji z innymi uczniami. Przytłoczony poczuciem winy, coraz bardziej odsuwa się od szkolnej społeczności. Jednak jego nietuzinkowa babcia wierzy, że każdy zasługuje na drugą szansę. Postanawia opowiedzieć Julianowi wzruszającą historię swojej młodości. Jej niezwykłe doświadczenia pokazują, że mając w sobie odwagę, życzliwość i otwartość na innych, można dokonać rzeczy, które wydają się niemożliwe. Czy ta wyjątkowa opowieść o miłości i walce o przetrwanie zmieni życie Juliana?(od 17 września). Szesnastoletnie przyjaciółki wybierają się do imprezowego kurortu na Krecie, z nadzieją na wakacje pełne niezapomnianych przeżyć. Głośnym Brytyjkom udaje się w ostatniej chwili zarezerwować pokój z widokiem na basen w zatłoczonym hotelu. Dziewczyny są gotowe na szaloną zabawę. Wkrótce poznają trzech chłopaków z sąsiedniego pokoju, z którymi spędzają czas. Tara, jako jedyna dziewica, czuje presję, by dorównać doświadczeniom swoich koleżanek. Po szalonej nocy przyjaciółki zauważają, że Tara nie wróciła do pokoju.(od 19 września). Sang-hyun i jego przyjaciel Dong-soo prowadzą skromne życie, zarabiając na małej pralni oraz pomagając na plebanii. Pewnej deszczowej nocy w oknie życia zostaje zostawione niemowlę. Przekonani, że nikt nie zgłosi się po porzuconego chłopca, Sang-hyun i Dong-soo postanawiają sprzedać go parze, która nie może mieć własnych dzieci. Gdy plan wydaje się już gotowy, niespodziewanie pojawia się matka dziecka. Młoda kobieta odkrywa ich zamiary i grozi, że zgłosi sprawę na policję. Jednak porywacze przekonują ją, że ich prawdziwym celem jest znalezienie odpowiedniego domu dla małego Woo-sunga. Dziewczyna decyduje się dołączyć do nich w poszukiwaniach nowych rodziców. Tymczasem dwie policjantki zaczynają ich śledzić. W trakcie podróży wychodzą na jaw skrywane tajemnice, ujawniając, że każdy z nich ma coś na sumieniu.(od 24 września). Małgorzata ma pełną kontrolę nad swoim życiem. Jest pewna siebie, dobrze zorganizowana i mocno stąpa po ziemi, skupiając się całkowicie na karierze. Jej młodsza siostra, Łucja, jest zupełnie inna - spontaniczna, często zagubiona, wiecznie poszukująca swojego miejsca, ale spełniająca się w roli matki. Choć ich ścieżki życiowe wielokrotnie biegły w różnych kierunkach, teraz zbliżają się do siebie podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Dla Małgorzaty ta podróż ma być ostatnią, chce zakończyć życie na własnych warunkach. Natomiast Łucja wierzy, że uda jej się przekonać siostrę do zmiany zdania i walki o życie. Przed nimi czas pełen rozmów, kłótni, łez i śmiechu. Czy uda im się znów zbliżyć do siebie tak, jak kiedyś? To będzie ich najważniejsze spotkanie. Czy okaże się też ostatecznym pożegnaniem? W głównych rolach Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz.(od 26 września). To intymna i pełna wrażliwości opowieść o radzeniu sobie ze stratą i upływem czasu, ale również o nowych początkach. Mia Hansen-Løve z charakterystyczną dla siebie subtelnością przedstawia złożone portrety swoich bohaterów, tworząc melancholijny, uspokajający obraz codziennego życia. Sandra (w poruszającej, choć subtelnej roli Lei Seydoux), młoda tłumaczka z Paryża, wychowuje ośmioletnią córkę i opiekuje się ojcem cierpiącym na chorobę neurodegeneracyjną. Razem z rodziną stara się zapewnić mu odpowiednią opiekę. W tym samym czasie odnawia kontakt z Clémentem, dawno niewidzianym przyjacielem. Mimo że mężczyzna jest w związku, zaczynają namiętny romans.(od 28 września). Były detektyw wydziału zabójstw, Roy Freeman, przechodzi nowatorską terapię na Alzheimera, która ma pomóc w poprawie jego pamięci. W ramach ćwiczeń wraca do starej, brutalnej sprawy morderstwa cenionego profesora college'u, Josepha Wiedera. Więzień skazany na śmierć, którego Roy aresztował przed dziesięcioma laty, nagle twierdzi, że jest niewinny. Zaintrygowany nowymi faktami, Roy zwraca się o pomoc do swojego dawnego partnera, aby ponownie zbadać sprawę. Sytuacja komplikuje się, gdy w śledztwie pojawia się intrygująca i enigmatyczna Laura Baines. Odkrywając kolejne warstwy długo skrywanych kłamstw, Roy musi zmierzyć się z przerażającą prawdą, która na zawsze odmieni jego życie.(od 29 września). Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, kiedy w pewnej wesołej rodzinie urodził się chłopiec o imieniu Mikołajek. Jego wczesne dzieciństwo pozostaje tajemnicą, ale jego szkolne lata stały się sławne na całym świecie! Mikołajek i jego paczka szalonych kolegów opanowali sztukę doprowadzania do rozpaczy nie tylko nauczycieli, ale też rodziców, sąsiadów, a nawet lokalnych sklepikarzy. Każda ich przygoda przynosi chaos w szkole lub w domu, a ich kłótnie przypominają bitwy pod Waterloo. Mimo to, trudno ich nie kochać, bo wszędzie, gdzie się pojawią, wnoszą radość i śmiech. Wszystko to dzieje się za sprawą samego Mikołajka, który ma wrodzony talent do przygód i nieugaszoną ciekawość. To właśnie ona pewnego dnia prowadzi go do pracowni jego twórców, René Goscinnego i Jean-Jacques'a Sempégo, którzy opowiadają mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym, jak pewnego dnia wymyślili jego postać.SERIAL(od 4 września). Upadły policjant Chris Carson zostaje wciągnięty w konflikt między bossami liverpoolskiego narkobiznesu. Policjant Chris Carson pragnie wyjść na prostą i zerwać z przeszłością skorumpowanego gliniarza. Chodzi na terapię. Chce ułożyć sobie relacje z córką. Jednak gdy w Liverpoolu wybucha wojna między największymi handlarzami narkotyków, zostaje podstępem wciągnięty w konflikt. Towarzyszy mu ambitna policjantka Rachel Hargreaves. Chris znów podejmuje złe decyzje. W głównej roli ponownie znany z "Hobbita" i "Sherlocka" Martin Freeman.(od 3 września). Trzydzieści dwie piękne kobiety walczą o koronę Miss Meksyku. Każda z nich przystępuje do konkursu z własnymi marzeniami i ambicjami, ale tylko jedna zdoła sięgnąć po zwycięstwo.DOKUMENT(od 2 września). Losy trzech emigrantów z Inguszetii, którzy szukają swojej szansy w Polsce. Inguszetia to najmniejszy region Rosji, położony na północnym Kaukazie. To właśnie stamtąd pochodzą trzej bohaterowie filmu, którzy wyemigrowali do Polski w poszukiwaniu lepszego życia.(od 9 września). Zosia i Mateusz to dzieci uprawiające karting. Motorowy sport jest niebezpieczny, a mali kierowcy poddani są wielkiej presji. Świat dziecięcego kartingu. Fascynujący i jednocześnie wzbudzający wiele pytań, ekstremalny sport motorowy, rządzący się takimi samymi twardymi zasadami jak zawody dorosłych. Nie wszystkie dzieci są na to gotowe. Dokument przedstawia losy ścigających się w gokartach Mateusza i Zosi.(od 16 września). Nasza gmina na pozór doskonała, ale niestety borykająca się z dużym zadłużeniem. To historia pewnej wsi, jakich w Polsce jest wiele, położonej niedaleko Krakowa. Obserwujemy codzienność jej mieszkańców oraz lokalną politykę. Dokument Piotra Małeckiego wyróżnia się ciepłym i humorystycznym podejściem.