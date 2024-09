Meloradio zmienia się w młodzieżową stację

Łukasz Szewczyk

• Od 2 września Meloradio zmienia oficjalnie format muzyczny na CHR Dance.

• W jesiennej ramówce pojawią się nowe energetyczne programy i nowi prowadzący.

• Stacja będzie kierowana do odbiorców w wieku 20-30 lat. Jej nowy liner to "Meloradio - podkręcamy tempo".

Stacja zmieni identyfikację wizualną, oprawę dźwiękową, głos lektora i wprowadzi zupełnie nowe programy. Na antenie pojawią się nowi prowadzący, do których wkrótce dołączą kolejni.- mówi Krystian Karwaszewski, redaktor naczelny i dyrektor programowy Meloradia- dodaje Adam Fijałkowski, wiceprezes ds. programowych Grupy Eurozet.Już od poniedziałku między 6:30 a 10:00 poranny, pełny energii program "Dzień dobry wszystkim". Jego głównym gospodarzem będzie Waldemar Darłak, którego na antenie wesprze duet Karolina Szybowska i Marcin Sikora. Po 10:00 cztery godziny pasma towarzyszącego "Podkręcamy tempo". Tu króluje muzyka. Od 14:00 do 18:00 audycja "Freak" Norberta Bieńkowskiego, który dołączył do Meloradia z Radia Złote Przeboje. W niej dużo humoru, niezobowiązujących tematów i konkursy z nagrodami. Od poniedziałku do czwartku między 18:00 a 22:00 "Spotlight" Adriana Nowaka. Miejsce spotkań z gwiazdami, najnowszych, najgorętszych hitów, premier i głosów słuchaczy. W piątki prowadzący zaprosi na "30. Meloradia", czyli gorącą listę przebojów (18:00-20:00), w której będzie można usłyszeć najpopularniejsze utwory z całego świata. Od 20:00 pasmo "To jest weekend" rozkręcające dobry początek weekendu. Od 22:00 w piątki i soboty "Dobre Melo", czyli najbardziej imprezowa noc w polskim eterze. Jego gospodarzami będą światowej sławy DJ'e, a wśród nich m.in. Tiesto, Armin Van Buuren, Claptone, Sam Feldt, Don Diablo, Alok czy Amelie Lens - jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na światowej scenie muzyki elektronicznej.Wraz z jesienną ramówką wystartuje konkurs "Szybka kasa od Meloradia". W nim słuchacze będą mogli wygrać kasę na wieczór lub gorący weekend, którą odbiorą jeszcze tego samego dnia.Weekendowe pasma "To jest weekend" poprowadzą Alicja Myśliwiec i Piotr Opoka (sb-nd: 10:00-15:00 i 15:00-20:00).W programie również najważniejsze newsy z kraju i ze świata, podane w dynamicznej formie i prezentowane przed każdą pełną godziną (7:00-18:00). Tym samym Meloradio będzie już grało muzykę, gdy inni podają jeszcze informacje. Nie zabraknie wiadomości lokalnych, kulturalnych ("Co jest grane") oraz informacji dla kierowców z danego regionu, prognozy pogody, a także magazynów reporterskich "To jest tydzień".Meloradio nadaje w 23 miastach: Bielsku-Białej, Dzierżoniowie, Giżycku, Inowrocławiu, Iławie, Katowicach, Kielcach, Kluczborku, Koninie, Krakowie, Łodzi, Morągu, Mrągowie, Olsztynie, Olsztynku, Opolu, Ostródzie, Poznaniu, Słupcy, Tarnobrzegu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.