Radiowa Jedynka na jesień. "Nie przeprowadzamy rewolucji"

Łukasz Szewczyk

• Więcej tematyki kulturalnej, ambitne programy publicystyczne, nowe nazwiska i nowe brzmienia - to jesienna oferta programowa przygotowana przez Program 1 Polskiego Radia.

"Folder Ulubione" to nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. Codziennie od 14.00 do godz. 15.00 Ula Kaczyńska będzie przedstawiać wydarzenia kulturalne: premiery filmowe, teatralne, literackie i nowe zjawiska. Porozmawia z zaproszonymi gośćmi o tym, co dzieje się w kulturze w Polsce i zagranicą. Audycja będzie się wyróżniać bardziej awangardową muzyką w stylistyce groove.Program "Tylko Szczerze" od września będzie trwał godzinę. Od poniedziałku do piątku po godz. 13.00 Krzysztof Grzybowski będzie w nim rozmawiał ze słuchaczami i gośćmi o opiniach w kwestiach wpływających na życie Polaków: zarówno o sprawach światopoglądowych, jak i praktycznych, codziennych.Głównym gospodarzem "Czterech pór roku" w nowym sezonie będzie Roman Czejarek, a prowadzącym Poranne Sygnały Dnia pozostaje Daniel Wydrych. Poranne rozmowy polityczne prowadzić będą Karol Surówka i Grzegorz Osiecki.Jesienią na antenę Programu Pierwszego wracają programy, które pilotażowo były emitowane przed wakacjami. W wieczornym paśmie "Spotkania Jedynki" (o 21.00) audycję "Motywy" poprowadzą Agata Passent i Rafał Sławoń, program "Blisko coraz bliżej" - Anna Maruszeczko, a Ludwika Włodek po wakacyjnej serii "Świat według Ludwiki" wraca z audycją "Głosy Kobiet".W tym samym paśmie będą emitowane również audycje historyczne Michała Wójcika i Marka Stremeckiego -"Historia bliska" - gośćmi obu audycji będą historycy, publicyści, pisarze. Podobną formułę, ale poświęconą najciekawszym epizodom z dziejów II Rzeczpospolitej będzie miał weekendowy program Grzegorza Kalinowskiego "Odrodzona - Nieznana".Charakter zmienia "Muzyka Nocą" - do prowadzących dołącza Paweł Sito, były szef Radiostacji. - Jego program "Muzyka nocą - sztuka przeżycia" będzie prawdziwym zaskoczeniem. Szczegóły zdradzimy już wkrótce - zapowiada dyrektorka - redaktorka naczelna radiowej Jedynki, Paulina Stolarek-Marat, która objęła swoje stanowisko w marcu (Jej zastępcą i szefem działu informacji Jedynki został wówczas Jacek Czarnecki, były reporter Radia Zet). "Muzykę Nocą" raz w tygodniu poprowadzi również Marcin Sobesto, były dziennikarz RMF FM, Radia PiN i Radia Kolor.- mówi dyrektorka radiowej Jedynki.Program 1 przygotowuje też zmianę oprawy serwisów informacyjnych i nowe dżingle. -- dodaje naczelna Jedynki. -. Nowe brzmienie oprawy Jedynki ma zostać wprowadzone na stulecie Polskiego Radia - czyli w przyszłym roku.