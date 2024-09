"Dowboroda od nowa" z drugim sezonem w Canal+ Domo (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Powraca nowy sezon oryginalnej produkcji Canal+ "Dowborowa od nowa"

W drugim sezonie produkcji oryginalnej CANAL+ Katarzyna Dowbor pomoże wyremontować dom należący do rodziny z trojgiem dzieci.Tym razem Katarzyna Dowbor zabiera nas do domu Moniki i Pawła, który jest nie tylko rodzinnym gniazdem, lecz także miejscem do nauki i realizacji wielu pasji swoich gospodarzy. Po kilkunastu latach użytkowania, właściciele decydują się na solidny remont. W każdym odcinku będziemy obserwować zmiany zachodzące w poszczególnych pomieszczeniach domu, a także poznamy ciekawą historię życia jego mieszkańców.Premierowa emisja serii "Dwoborowa od nowa 2" w soboty o godz. 17.30 (od 21 września) na antenie Canal+ Domo. Seria dostępna będzie też w Canal+ Online.