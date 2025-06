Dawka absurdu z Warszawy. Canal+ nakręcił serial "Edukacja XD" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zakończono prace na planie nowej odsłony serialu Canal+ "Edukacja XD", nowej odsłony "Emigracji XD"

• Drugi sezon to jeszcze większa dawka absurdu i szaleństwa, która tym razem z Wielkiej Brytanii i śmiercionośnych pól kapusty przenosi się na rodzime podwórko - do Warszawy.

• Premiera w 2025 roku

Dlaczego Malcolm panicznie boi się wyjść z domu? W jaki sposób Stomil został ulubieńcem pań z dziekanatu? Co znajduje się na tajemniczym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki? I czy główni bohaterowie zrobią interes życia? "Edukacja XD" to szalony portret tutejszych rekinów biznesu, osiedlowych cwaniaków, typowych przedstawicieli tzw. klasy średniej, a także dzika przejażdżka przez czekającą na głównych bohaterów wyższą szkołę życia.- mówi Malcolm XD, scenarzysta, producent kreatywny i autor książki.W tym sezonie do Tomasza Włosoka i Michała Balickiego dołączają Jan Frycz, Sebastian Stankiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Paweł Wilczak, Beata Kawka, Dawid Piejko, Emilia Walus, Ewa Konstancja Bułhak, Artur Dziurman, Karol Bernacki, Marek Kasprzyk, Mateusz Dymidziuk, Krzysztof Stelmaszyk i Ewa Gawryluk. Powrócą również znani z pierwszego sezonu rodzice głównego bohatera - Agnieszka Suchora i Andrzej Zieliński.Serial reżyseruje Łukasz Kośmicki, który wraz z Malcolmem XD jest autorem scenariusza na podstawie książki. Operatorem obrazu jest Marek Rajca, za kostiumy odpowiada Dorota Williams, charakteryzacją zajmuje się Adrianna Merska, a scenografią Katarzyna Jędrzejczyk. Muzykę skomponował Marcin Macuk. Kierownikiem produkcji był Marcin Imach. Producentkami po stronie CANAL+ są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman, natomiast producentami kreatywnymi ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Malcolm XD, a producentem wykonawczym jest Jan Kępiński.Premiera "Edukacji XD" w 2025 r. w Canal+ Online i na Canal+ Premium.