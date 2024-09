TVP na jesień

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska z nową ofertą na jesień 2024

Nważniejszą nowością wśród programów rozrywkowych jest prowadzony przez Barbarę Kurdej-Szatan show "Cudowne lata", w którym boomerzy zmierzą się z millenialsami. Nowy program rozrywkowy "Daję słowo. Maciek Orłoś" poprowadzi też popularny prezenter "Teleexpressu". Telewizja Polska zostawia w ramówce swoje największe rozrywkowe hity. Show "The Voice of Poland" poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a do grona trenerów dołączy Kuba Badach; z widzami "Jaka to melodia?" po latach ponownie przywita się Robert Janowski; "Koło fortuny" poprowadzi m.in. nowa twarz TVP Błażej Stencel, który wygrał wielką akcję "Włącz się", do której zgłosiło się ponad 2 tys. osób marzących o pracy w telewizji; kultowe "1 z 10" odświeży swoją formułę, a rolnik dalej będzie szukał żony. Jedną z nowości jesiennej edycji "Pytania na śniadanie" będą porady dla seniorów, których udzieli 93-letnia Teresa Godlewska.Od września na antenach Telewizji Polskiej nie zabraknie emocjonujących kryminałów oraz opowieści z miłosną historią w tle. W ofercie pojawią się m.in. takie produkcje, jak "Profilerka" w reżyserii Moniki Jordan-Młodzianowskiej z udziałem Wiktorii Gorodeckajej i Michała Czerneckiego, rozgrywający się w stalinowskiej Polsce kryminał noir "Gra z Cieniem" w reżyserii Kingi Dębskiej, długo wyczekiwany drugi sezon serialu kryminalno-sensacyjnego "Krucjata" czy "Kawa z kardamonem". W jesiennej ramówce Telewizji Polskiej nie zabraknie też kontynuacji popularnych polskich produkcji. TVP1 zaprasza na "Klan", telenowelę historyczną "Korona królów. Jagiellonowie", przygody detektywa w sutannie, czyli "Ojca Mateusza" oraz "Komisarz Alexa", do którego dołączył Olaf Lubaszenko. Widzowie TVP2 nadal będą mogli śledzić losy bohaterów swoich ulubionych seriali: "Barwy szczęścia", "Na sygnale" i "M jak miłość".Na kolejną porcję premier zaprasza Teatr Telewizji. W bogatej i różnorodnej ofercie znajdą się zarówno oryginalne produkcje TVP, jak i docenione przez krytyków przedstawienia przeniesione z desek polskich teatrów. Przed nami kolejne premierowe spektakle z wielkimi kreacjami Andrzeja Seweryna, Jana Englerta, Wojciecha Malajkata, Joanny Szczepkowskiej czy Danuty Stenki. Jedną z nowości TVP2 będzie program "Dobry tytuł", w którym przez bogaty świat nowości literackich przeprowadzą widzów Agata Passent i Szymon Kloska.Wśród nowości TVP Info znajdą się m.in. "Trójkąt polityczny", czyli trzy kwadranse rozmowy o polityce na żywo, którą poprowadzą Aleksandra Pawlicka i Renata Grochal; "Kwiatki polskie", w którym Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski pokażą polską politykę od mniej poważnej strony; program "Oko na Europę" poświęcony problematyce europejskiej oraz serwis informacyjny "14.30" przygotowywany przez redakcję "19.30". Od września na antenę TVP Info trafi też "Panorama" pod redakcją Jarosława Kulczyckiego. W nowej odsłonie program jest o 15 minut dłuższy, wzbogacono go o informacje gospodarcze, zawiera więcej autorskich materiałów społecznych i kulturalnych. Jesienna "Panorama" to najważniejszy program wieczornej ramówki TVP Info i stała pora emisji - codziennie o 22:00. Ponadto jesienią TVP Info zaprezentuje nową szatę graficzną i przeniesie się do nowego studia.