"Hubertawkowi Milionerzy" powracają. Fani świętują 25 lat teleturnieju w Polsce!

Karol Przygoda

Jak obiecali, tak zrobili. Już dziś o 20:00 premierowy odcinek nowej serii programu "Hubertawkowi Milionerzy". Trzech fanów "Milionerów" finalnie zebrało środki na organizację wyjątkowego wydarzenia. Uświetni ono 25. rocznicę pojawienia się formatu na antenie TVN. W wywiadzie mówią, czym jest ich projekt i dlaczego warto go zobaczyć.

Kilka słów o projekcie

Jaka będzie tegoroczna seria?

Znane twarze w programie

Kiedy emisja?

- przytacza jeden z organizatorów - Łukasz Grochowski.Poprzednia seria "Hubertawkowych Milionerów" zgromadziła do tej pory w serwisie YouTube pół miliona wyświetleń.- mówi producent programu Michał Krasucki.- wskazuje prowadzący Dariusz Błażejewski.- dodaje Michał Krasucki.- uzupełnia Dariusz Błażejewski, także administrator "Hubertawki - sekcji Milionerów".- mówią wspólnie organizatorzy.Jak mówią specjalnie dla portalu media2.pl - wielką niespodzianką jest stworzona przez Adama Wdowiaka czołówka programu:Dziś możemy to ujawnić. Zaprosiliśmy kilkanaście chętnych osób. Dzięki ich udziałowi odwzorowaliśmy oryginalną, klasyczną czołówkę "Milionerów". To będzie niezwykle efektowne rozpoczęcie każdego odcinka!Wśród odpowiadających na pytania pojawią się często osoby znane z występów w teleturniejach - m.in., która w "Milionerach" zdobyła wygraną w 2019 roku,- legenda wielu teleturniejów czy- mistrz "Va Banque". Wszyscy uczestnicy tej serii to Patroni, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego wydarzenia.Pierwszy odcinek "Hubertawkowych Milionerów" pojawi się dziś o 20:00 na kanale YouTube programu. Łącznie wyprodukowano siedem odcinków. Emisja co dwa tygodnie o tej samej porze.