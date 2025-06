PLG przejmuje Ticketportal - lidera sprzedaży biletów w Czechach i na Słowacji.

eWejściówki.pl

Piletilevi Group (PLG), największy operator sprzedaży biletów w Europie Środkowej sfinalizował przejęcie Ticketportal - wiodącej platformy sprzedaży biletów w Czechach i na Słowacji. Transakcja została sfinalizowana 12 czerwca w Pradze.Przejęcie stanowi strategiczną ekspansję wzmacniającą pozycję PLG na rynku międzynarodowym oraz kładzie solidny fundament pod dalsze inwestycje. Firma prowadzi obecnie działalność w siedmiu krajach europejskich, jednocząc regionalnych liderów rynku w ramach jednej silnej grupy.Dzięki tej transakcji roczny wolumen sprzedaży biletów PLG podwaja się, sięgając blisko. To historyczny krok w umacnianiu pozycji grupy na arenie międzynarodowej i kolejny etap w strategii konsolidacji regionalnych liderów rynku."To naturalna kontynuacja naszej długofalowej strategii, by stać się liderem na wszystkich rynkach, na których działamy. Ticketportal to prawdziwa perła na rynku czeskim i słowackim - połączenie ich zespołu z naszą strukturą otwiera nowe możliwości dla całej grupy" - powiedział, Przewodniczący Zarządu PLG.Dlaoznacza to dalsze wzmocnienie pozycji grupy PLG, do której należą trzy komplementarne marki: kicket, Biletomat i GoOut Polska. Konsolidacja regionalna pozwala budować jeszcze bardziej konkurencyjną i zintegrowaną ofertę dla organizatorów wydarzeń i użytkowników w Polsce - także w kontekście rozwoju oferty międzynarodowej.Po połączeniu GoOut, Ticketstream i Ticketportal pod jednym dachem, PLG staje się bezkonkurencyjnym graczem w regionie. "Naszym celem jest objęcie jak największej części rynku i dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla każdego rodzaju wydarzenia - bez względu na jego format czy skalę" - powiedziałCEO PLG Czech Republic, który formalnie przejął również zarządzanie Ticketportalem.PLG planuje dalsze inwestycje w rozwój nowej, wspólnej platformy technologicznej dla całej grupy, której wdrożenie zakończy się do końca 2026 roku. "Ujednolicona technologia i wspólna baza użytkowników zapewnią organizatorom wydarzeń unikalny dostęp do największej publiczności w regionie" - dodał Nuutmann.Transakcja została sfinansowana we współpracy z bankiem SEB. Doradztwo finansowe zapewniła WOOD & Company, a obsługę prawną - kancelaria PRK Partners.PLG działa w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Czechach, Słowacji, Polsce i Rumunii, obsługując region o populacji ponad 80 milionów. W 2025 roku grupa świętuje 28-lecie istnienia.Rocznie obsługuje ponad 21 milionów biletów, a jej platformy odwiedzane są łącznie ponad 160 milionów razy. Grupę tworzy zespół 350 specjalistów pracujących na rzecz użytkowników i organizatorów wydarzeń w całej Europie Środkowo-Wschodniej.