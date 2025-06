SkyShowtime zapowiada drugie półrocze pełne premier. Dexter, Suits i... Krychowiak

Redakcja

Jesień i zima 2025 w SkyShowtime będą intensywne. Do serwisu trafią nowe sezony uznanych seriali, nagradzane filmy i rekordowa liczba lokalnych produkcji. Wśród nich - pierwszy polski dokument platformy.

Najgłośniejsze premiery:



Filmy

● "Dexter: Resurrection" z Michaelem C. Hallem, Umą Thurman i Peterem Dinklage'em (12 września),● drugi sezon "Poker Face" Riana Johnsona (od 17 lipca),● trzeci sezon "Tulsa King" i nowe odcinki "Landmana" Taylora Sheridana,oraz "NCIS: Tony & Ziva" - nowy rozdział znanej serii kryminalnej (jesień).● "Anora" - tegoroczny zdobywca Oscara za najlepszy film - już 19 czerwca,● "Brutalista" z Adrienem Brodym - 16 września,● oraz kinowa wersja musicalu "Wicked" z Arianą Grande - od 6 lipca.Wśród produkcji oryginalnych pojawi się polski dokument "Krychowiak: krok od szczytu", a także powrót serialu "Glina". Premierę będą miały też m.in. hiszpańska "Arcadia", komedia "Nails" i szwedzki dramat "Where the Sun Always Shines" - ten ostatni 10 listopada.Od 20 czerwca SkyShowtime udostępni też wszystkie sezony "The Office", a od 17 lipca - całe "Suits", z nowym spin-offem "Suits LA" od 28 sierpnia.Jak mówi Kai Finke, Chief Content Officer platformy: