Huawei ponownie partnerem Future Pace Battle - technologia spotyka taniec uliczny

Huawei CBG Polska po raz kolejny wspiera Future Pace Battle, jedno z największych wydarzeń tanecznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Szósta edycja turnieju odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2025 roku w Krakowie, przyciągając tancerzy i miłośników kultury ulicznej z całego kontynentu.

Technologia w rytmie muzyki

Tegoroczne hasło marki, "Zrób krok po swoje", nawiązuje do odwagi w realizowaniu pasji - zarówno na scenie, jak i poza nią. Huawei od dwóch lat współpracuje z organizatorami wydarzenia - Kubą Ciąpałą i Julką Stawską - przy promocji swoich produktów skierowanych do młodych, aktywnych użytkowników.W 2025 roku szczególną uwagę przyciąga kategoria Me Against The Music supported by Huawei, w której tancerze prezentują się do muzyki komercyjnej. Nagrody dla zwycięzców ufundował sponsor główny:● 1. miejsce: Huawei Watch Fit 4 Pro + słuchawki Huawei FreeClip● 2. miejsce: Huawei Watch Fit 4 + słuchawki Huawei FreeClipMarka przygotowała również konkurs kreatywnej pozy tanecznej do zdjęcia na specjalnej scenie w kształcie zegarka. Laureaci - wyłonieni podczas niedzielnej gali - otrzymają nagrody:● 1. miejsce: Huawei Watch Fit 4 Pro● 2. miejsce: Huawei Watch Fit 4Łącznie Huawei rozdysponuje 12 nagród w ramach wsparcia pięciu różnych kategorii. Do wygrania są zarówno zegarki sportowe, jak i bezprzewodowe słuchawki.- mówi Julka Stawska. -Future Pace Battle 2025 to nie tylko konkurs, ale również miejsce spotkań i wymiany inspiracji w środowisku tancerzy ulicznych. Partnerstwo z Huawei dodaje wydarzeniu nowoczesnego wymiaru i podkreśla jego dynamiczny charakter.