„Fałszerstwo” – nowy francuski serial kryminalny od 14 lipca na kanale 13 Ulica

Redakcja

Premiera serialu "Fałszerstwo" już 14 lipca o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Produkcja liczy sześć odcinków i będzie emitowana w każdy poniedziałek - aż do finału sezonu zaplanowanego na 28 lipca.

Victoire, spokojna sekretarka medyczna i projektantka graficzna po godzinach, wiedzie poukładane życie na przedmieściach wraz z mężem, dwójką dzieci i bratem mieszkającym w ogrodowej altanie. Wszystko zmienia się, gdy mąż ulega wypadkowi w pracy, a Victoire odkrywa, że rodzina od dawna tkwi w długach.W obliczu groźby deportacji, bohaterka postanawia wrócić do umiejętności, które w młodości sprowadziły ją na złą drogę - fałszerstwa dokumentów. Razem z bratem rozpoczyna nielegalny biznes, który szybko przyciąga uwagę prawdziwego świata przestępczego, w tym niebezpiecznej Edith...W roli głównej występuje Caroline Anglade (Lebowitz contre Lebowitz, Après le Silence), a partnerują jej m.in.:● Constantin Vidal (Mental, Aka) jako Jérémie● Anne Consigny (Hippocrate, Elle) jako Edith● Mhamed Arezki, Aymé Medeville, Jennaïa, Thomas Durand, Jérémie Covillault i Michaël AbiteboulSerial został stworzony przez Juliena Messemackersa (Call My Agent) i wyreżyserowany przez Julie Rohart. Za produkcję odpowiada studio GoodCop."Fałszerstwo" to propozycja dla fanów współczesnych thrillerów rodzinnych z elementami kryminału i dramatu społecznego. Premiera: 14 lipca o 22:00 na 13 Ulica. Kolejne odcinki - w każdy poniedziałek.