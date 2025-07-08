08.07.2025 (11:19)brak komentarzy
"Fałszerstwo" - nowy francuski serial kryminalny od 14 lipca na kanale 13 Ulica
Premiera serialu "Fałszerstwo" już 14 lipca o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Produkcja liczy sześć odcinków i będzie emitowana w każdy poniedziałek - aż do finału sezonu zaplanowanego na 28 lipca.
Victoire, spokojna sekretarka medyczna i projektantka graficzna po godzinach, wiedzie poukładane życie na przedmieściach wraz z mężem, dwójką dzieci i bratem mieszkającym w ogrodowej altanie. Wszystko zmienia się, gdy mąż ulega wypadkowi w pracy, a Victoire odkrywa, że rodzina od dawna tkwi w długach.
W roli głównej występuje Caroline Anglade (Lebowitz contre Lebowitz, Après le Silence), a partnerują jej m.in.:
● Constantin Vidal (Mental, Aka) jako Jérémie
● Anne Consigny (Hippocrate, Elle) jako Edith
● Mhamed Arezki, Aymé Medeville, Jennaïa, Thomas Durand, Jérémie Covillault i Michaël Abiteboul
Serial został stworzony przez Juliena Messemackersa (Call My Agent) i wyreżyserowany przez Julie Rohart. Za produkcję odpowiada studio GoodCop.
"Fałszerstwo" to propozycja dla fanów współczesnych thrillerów rodzinnych z elementami kryminału i dramatu społecznego. Premiera: 14 lipca o 22:00 na 13 Ulica. Kolejne odcinki - w każdy poniedziałek.
W obliczu groźby deportacji, bohaterka postanawia wrócić do umiejętności, które w młodości sprowadziły ją na złą drogę - fałszerstwa dokumentów. Razem z bratem rozpoczyna nielegalny biznes, który szybko przyciąga uwagę prawdziwego świata przestępczego, w tym niebezpiecznej Edith...
