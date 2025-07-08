Redakcja

Euronews po polsku już dostępny w telewizji Play

Od 7 lipca 2025 roku kanał Euronews w polskiej wersji językowej dołączył do oferty telewizji Play. Użytkownicy usługi PLAY NOW mogą teraz przez całą dobę śledzić najważniejsze wydarzenia z Europy i świata - w języku polskim, bez potrzeby zmiany kanału informacyjnego.

Gdzie znaleźć Euronews? ● pozycja 206 w klasycznej ofercie telewizji Play

● pozycja 129 (DMC) lub 345 (Mediabox) dla użytkowników usług multimedialnych



Dodanie kanału Euronews do pakietu Play to kolejny krok w rozwoju oferty programowej operatora. Jak podkreśla Play, priorytetem jest dostarczanie treści odpowiadających na różnorodne potrzeby widzów - od rozrywki i sportu, przez kanały tematyczne, aż po wiarygodne źródła informacji z całego świata. ● pozycja 206 w klasycznej ofercie telewizji Play● pozycja 129 (DMC) lub 345 (Mediabox) dla użytkowników usług multimedialnychDodanie kanału Euronews do pakietu Play to kolejny krok w rozwoju oferty programowej operatora. Jak podkreśla Play, priorytetem jest dostarczanie treści odpowiadających na różnorodne potrzeby widzów - od rozrywki i sportu, przez kanały tematyczne, aż po wiarygodne źródła informacji z całego świata.Euronews to uznane w całej Unii Europejskiej źródło informacji, które stawia na bezstronność i pluralizm opinii. Teraz - jeszcze bliżej polskich widzów.

blog Play