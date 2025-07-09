Joanna Grabowska nową prowadzącą poranek "Na Dobry Dzień" w Silver TV

Redakcja

Od 4 lipca widzowie Silver TV mogą oglądać Joannę Grabowską jako nową prowadzącą poranne pasmo "Na Dobry Dzień".

Dziennikarka, kucharka, fotografka

Dla wielu nie jest to jednak nowa twarz - do tej pory znana była z roli szefowej kuchni w programie "Pomysł na danie", emitowanym na antenie Silver TV od października 2024 roku.Joanna Grabowska od lat obecna jest w mediach kulinarnych. Widzowie mogli ją zobaczyć jako ekspertkę i prowadzącą kuchnię w wybranych odcinkach "Pytania na śniadanie" (TVP2), a także gościnnie w formacie "Onet Rano od kuchni".Z wykształcenia jest dziennikarką - ukończyła Uniwersytet Warszawski i Amerykańskie Centrum Dziennikarstwa im. Jane Dobija w Warszawie. Poza gotowaniem zajmuje się również fotografią kulinarną, marketingiem filmowym oraz prowadzi warsztaty kulinarne.W nowej roli Grabowska łączy swoje doświadczenia z kuchni i dziennikarstwa. -- komentuje.Silver TV to jedna z najchętniej oglądanych stacji wśród widzów 50+. Poranne pasmo "Na Dobry Dzień" to codzienna porcja rozmów, inspiracji i dobrego nastroju - teraz z nową prowadzącą.