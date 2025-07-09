09.07.2025 (9:28)brak komentarzy
Joanna Grabowska nową prowadzącą poranek "Na Dobry Dzień" w Silver TV
Od 4 lipca widzowie Silver TV mogą oglądać Joannę Grabowską jako nową prowadzącą poranne pasmo "Na Dobry Dzień".
Dla wielu nie jest to jednak nowa twarz - do tej pory znana była z roli szefowej kuchni w programie "Pomysł na danie", emitowanym na antenie Silver TV od października 2024 roku.
W nowej roli Grabowska łączy swoje doświadczenia z kuchni i dziennikarstwa. -Kuchnia zawsze była dla mnie czymś więcej niż gotowaniem - to laboratorium obserwacji. Praca z przepisami, składnikami i kulinarną historią nauczyła mnie uważności, łączenia faktów i zadawania właściwych pytań. I właśnie te umiejętności - nie sam przepis - przenoszę dziś do roli prowadzącej - komentuje.
Silver TV to jedna z najchętniej oglądanych stacji wśród widzów 50+. Poranne pasmo "Na Dobry Dzień" to codzienna porcja rozmów, inspiracji i dobrego nastroju - teraz z nową prowadzącą.
Joanna Grabowska od lat obecna jest w mediach kulinarnych. Widzowie mogli ją zobaczyć jako ekspertkę i prowadzącą kuchnię w wybranych odcinkach "Pytania na śniadanie" (TVP2), a także gościnnie w formacie "Onet Rano od kuchni".
Dziennikarka, kucharka, fotografkaZ wykształcenia jest dziennikarką - ukończyła Uniwersytet Warszawski i Amerykańskie Centrum Dziennikarstwa im. Jane Dobija w Warszawie. Poza gotowaniem zajmuje się również fotografią kulinarną, marketingiem filmowym oraz prowadzi warsztaty kulinarne.
W nowej roli Grabowska łączy swoje doświadczenia z kuchni i dziennikarstwa. -Kuchnia zawsze była dla mnie czymś więcej niż gotowaniem - to laboratorium obserwacji. Praca z przepisami, składnikami i kulinarną historią nauczyła mnie uważności, łączenia faktów i zadawania właściwych pytań. I właśnie te umiejętności - nie sam przepis - przenoszę dziś do roli prowadzącej - komentuje.
Silver TV to jedna z najchętniej oglądanych stacji wśród widzów 50+. Poranne pasmo "Na Dobry Dzień" to codzienna porcja rozmów, inspiracji i dobrego nastroju - teraz z nową prowadzącą.
Informacja prasowa
Komentarze