Rajd Małopolski 2025 na żywo w Motowizji
Valvoline Rajd Małopolski powraca z piątą edycją. Od 10 do 12 lipca kibice motorsportu zobaczą 99 załóg na trasach Beskidu Makowskiego i Wyspowego. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na żywo w Motowizji.
W tym roku wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia:
● to 4. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP),
● etap Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej (FIA CEZ),
● impreza kandydacka do FIA European Rally Trophy (ERT).
Wśród zgłoszonych załóg znaleźli się m.in.:
● Jakub Matulka / Damian Syty (liderzy RSMP),
● Grzegorz Grzyb / Adam Binięda, Zbigniew Gabryś / Daniel Dymurski,
● zagraniczni zawodnicy z Słowacji oraz młode polskie talenty.
Fani klasyki zobaczą historyczne maszyny: Porsche 911, Audi Quattro, Lancia Delta, a także Trabanty i Fiata Ritmo. Motowizja wystawi też własne załogi.
W RMP wystartuje 38 załóg, w tym uczestnicy Pucharu Polski RallyN i kierowcy klasy OPEN. Obecność licznej grupy młodych zawodników pokazuje, że rajd pełni także funkcję inkubatora nowych talentów.
Relacja z rajdu - na żywo w Motowizji. Transmisje obejmą wszystkie kluczowe momenty wydarzenia.
Czy Rajd Małopolski ma szansę dołączyć do europejskiej czołówki imprez motorsportowych?
Na trasie pojawią się też zawodnicy Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP) oraz Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP).
