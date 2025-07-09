Rajd Małopolski 2025 na żywo w Motowizji

Redakcja

Valvoline Rajd Małopolski powraca z piątą edycją. Od 10 do 12 lipca kibice motorsportu zobaczą 99 załóg na trasach Beskidu Makowskiego i Wyspowego. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na żywo w Motowizji.

W tym roku wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia:● to 4. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP),● etap Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej (FIA CEZ),● impreza kandydacka do FIA European Rally Trophy (ERT).Na trasie pojawią się też zawodnicy Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP) oraz Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP).Wśród zgłoszonych załóg znaleźli się m.in.:● Jakub Matulka / Damian Syty (liderzy RSMP),● Grzegorz Grzyb / Adam Binięda, Zbigniew Gabryś / Daniel Dymurski,● zagraniczni zawodnicy z Słowacji oraz młode polskie talenty.Fani klasyki zobaczą historyczne maszyny: Porsche 911, Audi Quattro, Lancia Delta, a także Trabanty i Fiata Ritmo. Motowizja wystawi też własne załogi.W RMP wystartuje 38 załóg, w tym uczestnicy Pucharu Polski RallyN i kierowcy klasy OPEN. Obecność licznej grupy młodych zawodników pokazuje, że rajd pełni także funkcję inkubatora nowych talentów.Relacja z rajdu - na żywo w Motowizji. Transmisje obejmą wszystkie kluczowe momenty wydarzenia.Czy Rajd Małopolski ma szansę dołączyć do europejskiej czołówki imprez motorsportowych?