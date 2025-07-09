09.07.2025 (13:18)brak komentarzy
Piotr Witkowski nowym korespondentem Polsat News w USA
Piotr Witkowski został nowym korespondentem Polsat News w Stanach Zjednoczonych. Zastąpi Magdalenę Sakowską, która przez ostatnie dziewięć lat relacjonowała wydarzenia zza oceanu dla Telewizji Polsat.
Piotr Witkowski jest związany z Polsatem od 17 lat, a w branży medialnej pracuje od ponad dwóch dekad. Obecnie specjalizuje się w relacjonowaniu wydarzeń geopolitycznych i gospodarczych - zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.
● szczyty Rady Europejskiej,
● Światowe Forum Ekonomiczne w Davos,
● obrady Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE,
● spotkania światowych przywódców.
Jest także autorem wywiadów z liderami europejskimi i ma za sobą około 200 zagranicznych wyjazdów służbowych.
Wcześniej jako reporter polityczny w Warszawie relacjonował prace rządu i parlamentu. Teraz swoje doświadczenie wykorzysta jako nowy głos Polsat News w relacjach z USA.
