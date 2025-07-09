Piotr Witkowski nowym korespondentem Polsat News w USA

Redakcja

Piotr Witkowski został nowym korespondentem Polsat News w Stanach Zjednoczonych. Zastąpi Magdalenę Sakowską, która przez ostatnie dziewięć lat relacjonowała wydarzenia zza oceanu dla Telewizji Polsat.

Piotr Witkowski jest związany z Polsatem od 17 lat, a w branży medialnej pracuje od ponad dwóch dekad. Obecnie specjalizuje się w relacjonowaniu wydarzeń geopolitycznych i gospodarczych - zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.Witkowski ma na koncie liczne relacje na żywo z kluczowych wydarzeń, takich jak:● szczyty Rady Europejskiej,● Światowe Forum Ekonomiczne w Davos,● obrady Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE,● spotkania światowych przywódców.Jest także autorem wywiadów z liderami europejskimi i ma za sobą około 200 zagranicznych wyjazdów służbowych.Wcześniej jako reporter polityczny w Warszawie relacjonował prace rządu i parlamentu. Teraz swoje doświadczenie wykorzysta jako nowy głos Polsat News w relacjach z USA.