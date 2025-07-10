10.07.2025 (9:20)brak komentarzy
Rekordowy czerwiec dla elektryków. Tesla znów na szczycie
W czerwcu 2025 r. na polskie drogi wyjechało 3 759 nowych osobowych aut elektrycznych - to rekordowy wynik w historii.
Elektryki stanowiły prawie 8% całego rynku nowych samochodów, a największy udział przypadł Tesli. Marka Elona Muska odpowiadała za blisko co piątego elektryka zarejestrowanego w ubiegłym miesiącu.
Tesla liderem z potężnym wzrostem● Tesla zarejestrowała w czerwcu 699 samochodów elektrycznych, zajmując pierwsze miejsce na rynku. Na kolejnych pozycjach uplasowały się:
● BMW - 331 rejestracji
● Ford - 288 aut
● Citroen, MINI i Skoda - również zanotowały solidne wzrosty
Najczęściej rejestrowanymi modelami były Tesla Model 3 oraz Model Y - odpowiednio z fabryk w Szanghaju i Berlinie.
Co stoi za skokiem rejestracji?Według ekspertów, wzrost rejestracji Tesli to efekt cyklicznego skoku na koniec kwartału, związanego z logistyką dostaw i reorganizacją pracy serwisów. Dodatkowo w czerwcu Tesla wprowadziła promocyjne warunki leasingu, co przyspieszyło decyzje zakupowe klientów.
Jak zauważa Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot, polski rynek wyraźnie przyspiesza:
- Tempo wzrostu rejestracji pokazuje, że Polacy są gotowi na elektromobilność, gdy tylko staje się ona opłacalna i bezproblemowa.
W porównaniu do maja, liczba nowych rejestracji wzrosła aż o 34%, a rok do roku - o 85%.
Ceny spadają, wybór rośnieDo wzrostu przyczyniła się coraz większa konkurencja cenowa. Producenci oferują duże rabaty na modele z roczników 2023 i 2024. Przykłady:
● Hyundai Kona Electric 65 kWh Executive - taniej o 60 tys. zł
● Ford Explorer 77 kWh RWD - przecena o 43 tys. zł
● Skoda Elroq 50 - za niecałe 150 tys. zł
● Mercedes EQE SUV AMG Line - rabat aż 131 tys. zł
● Dacia Spring Extreme - po obniżce kosztuje 85 tys. zł
Program dopłat i tania energia dla firmDodatkowym impulsem jest program "NaszEauto" - firmy jednoosobowe mogą otrzymać do 30 tys. zł dopłaty do leasingu lub wynajmu pojazdu. Wnioski złożono już na 47% wszystkich zarejestrowanych w tym roku elektryków.
Większość pojazdów (ponad 80%) trafia do firm. Przedsiębiorcy mogą też uzyskać darmowe kilowatogodziny na stacjach Powerdot w zamian za regularne ładowanie floty - to sposób na obniżenie kosztów energii nawet o kilkadziesiąt procent.
Infrastruktura przestaje być problememNa koniec maja w Polsce działało już 9 814 publicznych punktów ładowania, a kolejne 2,5 tys. czekało na uruchomienie. Obecnie na jeden punkt przypada zaledwie 8 pojazdów, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie.
- Polska zapełniła białe plamy na mapie ładowania. Dziś podróżowanie elektrykiem po kraju to już nie wyzwanie, a codzienność - podsumowuje Grigoriev z Powerdot.
