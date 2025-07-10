Rekordowy czerwiec dla elektryków. Tesla znów na szczycie

Redakcja

W czerwcu 2025 r. na polskie drogi wyjechało 3 759 nowych osobowych aut elektrycznych - to rekordowy wynik w historii.

Tesla liderem z potężnym wzrostem

Co stoi za skokiem rejestracji?

Ceny spadają, wybór rośnie

Program dopłat i tania energia dla firm

Infrastruktura przestaje być problemem

Elektryki stanowiły prawie 8% całego rynku nowych samochodów, a największy udział przypadł Tesli. Marka Elona Muska odpowiadała za blisko co piątego elektryka zarejestrowanego w ubiegłym miesiącu.● Tesla zarejestrowała w czerwcu 699 samochodów elektrycznych, zajmując pierwsze miejsce na rynku. Na kolejnych pozycjach uplasowały się:● BMW - 331 rejestracji● Ford - 288 aut● Citroen, MINI i Skoda - również zanotowały solidne wzrostyNajczęściej rejestrowanymi modelami były Tesla Model 3 oraz Model Y - odpowiednio z fabryk w Szanghaju i Berlinie.Według ekspertów, wzrost rejestracji Tesli to efekt cyklicznego skoku na koniec kwartału, związanego z logistyką dostaw i reorganizacją pracy serwisów. Dodatkowo w czerwcu Tesla wprowadziła promocyjne warunki leasingu, co przyspieszyło decyzje zakupowe klientów.Jak zauważa Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot, polski rynek wyraźnie przyspiesza:W porównaniu do maja, liczba nowych rejestracji wzrosła aż o 34%, a rok do roku - o 85%.Do wzrostu przyczyniła się coraz większa konkurencja cenowa. Producenci oferują duże rabaty na modele z roczników 2023 i 2024. Przykłady:● Hyundai Kona Electric 65 kWh Executive - taniej o 60 tys. zł● Ford Explorer 77 kWh RWD - przecena o 43 tys. zł● Skoda Elroq 50 - za niecałe 150 tys. zł● Mercedes EQE SUV AMG Line - rabat aż 131 tys. zł● Dacia Spring Extreme - po obniżce kosztuje 85 tys. złDodatkowym impulsem jest program "NaszEauto" - firmy jednoosobowe mogą otrzymać do 30 tys. zł dopłaty do leasingu lub wynajmu pojazdu. Wnioski złożono już na 47% wszystkich zarejestrowanych w tym roku elektryków.Większość pojazdów (ponad 80%) trafia do firm. Przedsiębiorcy mogą też uzyskać darmowe kilowatogodziny na stacjach Powerdot w zamian za regularne ładowanie floty - to sposób na obniżenie kosztów energii nawet o kilkadziesiąt procent.Na koniec maja w Polsce działało już 9 814 publicznych punktów ładowania, a kolejne 2,5 tys. czekało na uruchomienie. Obecnie na jeden punkt przypada zaledwie 8 pojazdów, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie.podsumowuje Grigoriev z Powerdot.