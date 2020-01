Spot e-commerce w ofercie Biuro Reklamy TVN Media (wideo)

Łukasz Szewczyk

Po wdrożeniu rozwiązań in video-commerce przy programie "Top Model" Dział Rozwoju Produktu Reklamowego Online w Biurze Reklamy TVN Media opracował kolejny produkt dedykowany branży e-commerce.

Spot e-commerce to innowacyjne rozwiązanie reklamowe, łączące działania o charakterze wizerunkowym i sprzedażowym. Jest to reklama wideo emitowana na platformie player.pl, pozwalająca na natychmiastowy zakup prezentowanych w niej produktów. Na tle innych rozwiązań reklamowych spot e-commerce wyróżnia się wysoką skutecznością i interaktywnością.- mówi Maciej Ziąbrowski, dyrektor ds. strategii i badań produktu reklamowego TVN Media.Według najnowszych danych z raportu Statista Digital Market Outlook Polska znajduje się na 13. miejscu w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce na świecie. W 2019 roku Polacy wydali na zakupy w internecie blisko 51 mld zł, a w latach 2018-2022 wartość tego rynku ma się zwiększyć w naszym kraju o 6 mld złotych. To oznacza, że klienci z branży e-commerce w coraz większym stopniu poszukiwać będą niestandardowych działań reklamowych.Spot e-commerce pojawia się, w zależności od rodzaju kreacji, przed, w trakcie lub po odtworzeniu właściwego materiału wideo. W lewej części kadru podczas emisji spotu pojawia się metka informująca o produktach objętych możliwością natychmiastowego zakupu online. Metka rozwija się automatycznie ukazując listę reklamowanych produktów wraz z cenami. Najechanie kursorem na produkt powoduje zatrzymanie spotu, dzięki czemu użytkownik ma dłuższy kontakt z reklamą. Kliknięcie w wybrany produkt pozwala poznać związane z nim szczegóły, a przycisk "Wybierz" umożliwia przejście na stronę docelową e-sklepu i zakup prezentowanego w spocie produktu.Inspiracją do stworzenia spotu e-commerce był spot świąteczny IKEA z 2018 roku, który w baśniowej konwencji przedstawiał produkty wraz z cenami. Jako spot e-commerce emitowany podczas ostatnich Świąt zyskał element interaktywności umożliwiający bezpośredni zakup cztereach reklamowanych produktów z kolekcji DINERA.Przedpremierowy launch spotu e-commerce dla IKEA odbył się w okresie świątecznym w player.pl. Od stycznia nowy produkt jest dostępny w ofercie Biura Reklamy TVN Media.