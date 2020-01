Łukasz Szewczyk

Anna Lewandowska, ulubiona trenerka milionów Polek oraz wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski rozpoczęła współpracę z 4F.

Anna Lewandowska ambasadorką marki 4F / Fot. 4F

W pierwszym kwartale 2020 roku wystartuje kampania motywacyjna, prezentująca produkty rekomendowane przez Annę, które odpowiedzą na potrzeby konsumentów na różnych poziomach zaawansowania sportowego. Hasło przewodnie kampanii "WELCOME TO THE CLUB" ma za zadanie zapraszać do świata marki 4F i Anny Lewandowskiej, w którym każdy entuzjasta aktywności fizycznej znajdzie coś dla siebie. W kolejnym kroku współpracy zostanie zaprojektowana i wyprodukowana wspólna kolekcja, która będzie wyróżniała się nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale i zaawansowaną technologią.- mówi Igor Klaja, Prezes Zarządu OTCF S.A.- dodaje Anna Lewandowska.Trenerka podpisała kontrakt ambasadorski z marką 4F, w ramach którego będzie trenować w strojach 4F i reprezentować markę w Polsce i za granicą.