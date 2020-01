Rusza "Wielka Zwrotka Ż" na rzecz ochrony środowiska

Łukasz Szewczyk

Żywiec chce, aby oddawanie butelek zwrotnych stało się powszechnym nawykiem. "Wielka Zwrotka Ż" to akcja marki, której celem jest zachęcenie konsumentów do oddawania tych najbardziej ekologicznych opakowań, w jakich dostępne jest piwo.

Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych problemów, jakiemu musimy stawić czoło w najbliższych latach. Tymczasem, wielu z nas uważa, że nie ma mocy sprawczej, aby chociaż w niewielkim stopniu wpłynąć pozytywnie na środowisko. Rozwiązaniem mogą być małe kroki, takie jak oddawanie butelek zwrotnych. Żywiec, organizując akcję "Wielka Zwrotka Ż", chce sprawić, by stało się to powszechnym nawykiem.Butelka zwrotna to najbardziej przyjazne środowisku opakowanie, mogące krążyć w obiegu nawet 25 razy - gdy tylko zostaje zwrócona do sklepu, otrzymuje kolejne życie, które może trwać ponad 5 lat. Ma to realny wpływ na ograniczenie ilości odpadów oraz emisji CO2 do atmosfery. To dlatego marka Żywiec, od lat starając się zmniejszyć swój negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, rozpoczęła właśnie ogólnopolską akcję "Wielka Zwrotka Ż".- mówi Katarzyna Malczewska-Błaszczuk, Dyrektor Marketingu w Grupie Żywiec. -- dodaje Malczewska-Błaszczuk.W ramach Wielkiej Zwrotki Ż do sklepów biorących udział w akcji można oddawać wszystkie butelki zwrotne Żywca, także bez paragonu. Za każdą butelkę zwróconą bez paragonu, sklep wypłaci 0,35 zł (cena sugerowana). Różnica 0,15 zł przeznaczona jest dla sklepu biorącego udział w "Wielkiej Zwrotce Ż". Stanowi ona zachętę do uczestnictwa w akcji oraz pokrywa koszty związane z koniecznością sortowania i zabezpieczenia dodatkowej powierzchni na składowanie opakowań. Lista punktów sprzedaży, które już dołączyły do "Wielkiej Zwrotki Ż", nie jest zamknięta i każdy chętny sklep może dołączyć do projektu. Obecnie w akcji bierze udział ponad 6,5 tys. sklepów, a marka Żywiec stara się, aby ta liczba wciąż rosła. Spis sklepów dostępny jest na stronie: wielkazwrotkaZ.pl."Wielka Zwrotka Ż" to część szerszych działań Grupy Żywiec pod hasłem "Daj butelce drugie Życie", do których Żywiec dołączył w swoim stylu. W ramach akcji konsumenci mogą zwrócić butelki zwrotne nie tylko Żywca, ale także marek: Warka, Warka Radler, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk, Brackie Żatecky Pils oraz EB bez paragonu w wybranych punktach sprzedaży.