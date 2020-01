"Milka. Sercem z Naszymi" w Biedronce. Do wygrania wyjazd na zawody w Zakopanem

Łukasz Szewczyk

Trwa 41. sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, a równolegle z nim, prowadzona jest druga odsłona kampanii "Milka. Sercem z Naszymi". W ramach długofalowej akcji wystartował właśnie ogólnopolski konkurs konsumencki w sieci sklepów Biedronka.

W ramach toczącej się kampanii "Milka. Sercem z Naszymi" marka przygotowała kilka atrakcji kierowanych do konsumentów w tym szereg konkursów. Pierwszy z nich właśnie wystartował. Między 16 a 18 stycznia 2020 roku w sieci sklepów Biedronka do wygrania będzie 10 pakietów obejmujących voucher o równowartości 2000 złotych na pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu i dwa bilety na odbywające się 25 stycznia zawody w skokach narciarskich w Zakopanem.Aby wziąć udział w konkursie należy:• zakupić w okresie trwania promocji dowolne produkty Milka(z wyłączeniem lodów i jogurtów) za minimum 10 zł i zachować dowód zakupu (oryginalny paragon fiskalny),• dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie na stronie milkazeskoczkami.pl,• wykonać zadanie konkursowe wskazane w regulaminie, gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły i zasady dotyczące konkursu.Konkurs konsumencki jest elementem kolejnej odsłony długofalowej kampanii prowadzonej pod hasłem "Milka. Sercem z Naszymi", która wystartowała wraz z rozpoczęciem sezonu skoków narciarskich 2019/2020. Milka, związana ze sportami zimowymi na świecie od blisko 25 lat, po raz kolejny pragnie nie tylko wesprzeć polskich zawodników, ale również zagrzać do działania kibiców. Obok sponsoringu Kadry A i wsparcia młodych talentów zaplanowała także szereg działań towarzyszących, w tym loterię i konkursy konsumenckie. Materiały z wizerunkiem polskich skoczków widoczne są w telewizji, digitalu oraz w punktach sprzedaży w całej Polsce.Za operacyjne zarządzanie kampanią oraz działania eventowe odpowiada event-factory, za kreacje kampanii - agencja Carla Zuri, a obsługę loterii - Karlsbad. Produkcją spotu zajął się dom produkcyjny Truskavka, a strategią i zakupem mediów dom mediowy Mindshire. Materiały graficzne zostały przygotowane przez IQ Marketing i zaadaptowane na potrzeby loterii przez Hasselford. Działania PR prowadzi agencja Big Picture.