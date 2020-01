Jak działają kasy fiskalne online?

Redakcja Media2.pl

Od 1 maja 2019 roku w życie weszła ustawa, która nakłada na wszystkich przedsiębiorców zamianę tradycyjnej kasy fiskalnej na jego wersję online. Zmiana jest rozłożona w czasie aż do 2023 roku, lecz zanim przedsiębiorcy będą zobowiązani dokonać zmiany, warto zapoznać się ze szczegółami tego innowacyjnego projektu.

Obecnie tradycyjne kasy fiskalne drukują potwierdzenie dokonania transakcji jako papierowy paragon, natomiast informacja o tej transakcji jest przez kasę fiskalną przechowywana (w zależności od modelu) albo w pamięci wewnętrznej kasy albo na osobnym wydruku. Ze względu na prawo podatkowe, przedsiębiorca jest zobowiązany do zachowywania potwierdzenia każdej transakcji na przestrzeni 5 lat. Kasy fiskalne online mają ułatwić ten model oraz zamienić papierowe rozwiązanie na nowe, zdigitalizowane.W nowych kasach fiskalnych informacja o każdej transakcji zostanie centralnie i automatycznie przesłana do ministerstwa finansów. Dzięki temu w łatwy sposób podczas potencjalnej kontroli fiskusa, wszystkie żądane transakcje historyczne będą mogły być wygenerowane w ciągu kilku chwil.Ustawa dotycząca kas fiskalnych online została uchwalona 1 maja 2019 roku, jednak w życie wchodzi stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Zakres przedsiębiorców zobligowanych do użycia nowych kas online został podzielony na kilka grup. Dla każdej grupy została ustalona osobna data, kiedy oficjalnie na daną branżę nakładany jest obowiązek świadczenia swoich usług w oparciu o kasę fiskalną online. Poniżej przedstawiony jest harmonogram wejścia przepisów:• 1 stycznia 2020 roku - firmy zajmujące się naprawą pojazdów silnikowych, wymiany opon oraz przedsiębiorstwa sprzedające benzynę, oraz inne paliwa zasilające pojazdy mechaniczne,• 1 lipca 2020 roku - przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą brykietu, węgla oraz innych paliw stałych. Dodatkowo od lipca wymóg kas online obejmie również placówki gastronomiczne,• 1 stycznia 2021 - Szereg branż handlowo usługowych, włączając w to budownictwo, fryzjerstwo usługi prawnicze• 1 stycznia 2023 - Wszystkie przedsiębiorstwa, które wcześniej nie zostały zobligowane, do 1 stycznia 2023 muszą wyposażyć swoją działalność w kasę fiskalną online.Wprowadzenie kas fiskalnych online to kolejna innowacja, którą polski rząd wprowadza w kierunku pełnej digitalizacji formalności urzędowych. To rozwiązanie ułatwi i usprawni magazynowanie danych historycznych oraz pomoże przedsiębiorcom w odpowiednim rozliczeniu podatku VAT oraz swojego przychodu. Warto wspomnieć również o pozytywnym wpływie na ochronę środowiska, co wynika z mniejszego zużycia papieru.