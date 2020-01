Akcja "Zdrowy Paragon" firmy Emerson Polska

Redakcja Media2.pl

Troska o środowisko naturalne i ludzkie zdrowie jest coraz częstszą motywacją działania dla przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego zjawiska jest nowa akcja "Zdrowy Paragon" - jej celem jest zastąpienie obecnie stosowanych wydruków z kas fiskalnych takimi, które nie zawierają substancji toksycznych, tj. bisfenoli.

Sklepy, sieci handlowe oraz punkty usługowe, które przyłączą się do akcji Zdrowy Paragon, zostaną specjalnie oznaczone, dzięki czemu klienci łatwiej będą mogli rozpoznać podmioty biorące udział w inicjatywie firmy Emerson Polska. W całej akcji chodzi o to, aby dotychczas stosowane paragony fiskalne zostały wyparte przez te przyjazne dla zdrowia. Dlaczego to takie ważne? Obecnie, wraz z wydrukiem z kasy, klient otrzymuje również dawkę toksyn. Bisfenol A jest związkiem chemicznym, którego wpływ na zdrowie człowieka oceniany jest jako negatywny - szczególnie w przypadku dzieci. Częsty kontakt z tą toksyną zwiększa liczbę okazji jej przenikania do organizmu poprzez układ pokarmowe, oddechowy, a także przez skórę. Bisfenol łączy się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia m.in. chorób serca, otyłości, cukrzycy, zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego, a nawet bezpłodności u mężczyzn.Stężenie BPA w paragonach należy do bardzo wysokich (jest nawet 1000 razy większe niż np. w żywności), co powoduje, iż rozwiązanie tego problemu powinno nastąpić jak najszybciej. Idea wyeliminowania szkodliwych wydruków z użytku zyskuje zwolenników - zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i coraz bardziej świadomych konsumentów. Oznaczenie punktu, jako biorącego udział w akcji Zdrowy Paragon pozytywnie wpływa na jego wizerunek.Regulacje prawne przeważnie pozostają w tyle za innowacyjnością przedsiębiorstw. Tak jest również w tym przypadku. Rozporządzenie Komisji Europejskiej ogranicza się jedynie do bisfenolu A (BPA), natomiast stosowanie jego zamiennika BPS zostało dopuszczone. Około 90% wydawanych obecnie wydruków kasowych zawiera te toksyczne substancje. Codzienny kontakt z nimi jest szkodliwy dla zdrowia kupujących, a także kasjerów. Nie warto czekać kolejnych kilka lat na dalsze obostrzenia - Zdrowy Paragon rozwiązuje problem toksycznych paragonów już dziś. Nie zawiera bisfenoli, ani żadnych innych fenoli - wykorzystywane w produkcji substancje nie przedostają się do organizmu przez skórę. Wytwarzany jest z termoczułego papieru o wysokich parametrach trwałości wydruku - gwarancja obejmuje okres aż do 6 lat.W dobie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu inicjatywa firmy Emerson zasługuje na szczególną uwagę, gdyż zawiera w sobie liczne stawiane nowoczesnym przedsiębiorstwom wymagania - troska o zdrowie łączy się w niej z ideami ekologicznymi.