Właściciele restauracji w kampanii "Postaw na Stół Pepsi" (wideo)

Pepsi nieustannie inspiruje młodych ludzi do podążania za swoimi pasjami, do robienia i celebrowania tego, co kochają. W kampanii "Postaw na Stół Pepsi" udział wezmą właściciele restauracji w Warszawie, Łodzi i Katowicach, którzy tworząc wyjątkową kuchnię stanowią inspirację dla innych. Dodatkowo swoje wsparcie zapowiedzieli influencerzy, którzy już wcześniej zasiadali przy Stole Pepsi.

Marka Pepsi jest silnie osadzona w kontekście rozrywki i przyjemnych doznań, stale zachęcając, aby w pełni angażować się w to, co uwielbiamy robić. Hasło #FORTHELOVEOFIT, gdzie w tym wypadku "IT" jest jednoznaczne z "FOOD", zachęca do wspólnego spędzania czasu i zabawy w odkrywanie mniej lub bardziej odważnych smaków. "Postaw na Stół Pepsi" to kontynuacja idei Stołu Pepsi z 2019 roku - wirtualnego miejsca, w którym spotyka się grupa znajomych przy pysznym jedzeniu i Pepsi. W kampanii letniej 2019 Pepsi pokazywała prawdziwe "zajawki" przedstawicieli generacji Z, a obecnie marka prezentuje "foodowe" opowieści szefów kuchni i właścicieli restauracji.- powiedziała Lena Ozimska, Assistant Brand Manager Pepsi w PepsiCo Polska.W kampanii "Postaw na Stół Pepsi" marka podjęła współpracę z wyjątkowymi ludźmi, którzy z zaangażowaniem tworzą niezwykłe dania. Seria 6 filmów pokazuje, jak ich zamiłowanie do różnych kuchni wpływa na podejmowanie odważnych decyzji, zarówno w życiu, jak i w kontekście tworzenia dań, które trafią na Stół Pepsi. Pierwszy z filmów opowiada o Marcinie Pałaszu, właścicielu lokalu "Pałaszowanie", który na kultowym w Warszawie "Zbawiksie" serwuje najstarszy polski fast-food - zapiekanki. Kolejne filmy będą sukcesywnie udostępniane na kanale Pepsi Polska na YouTubie, a wśród prezentowanych kuchni i dań znajdą się m. in. shish, tajskie curry, ramen, czyli jedno z najpopularniejszych ostatnio dań wśród młodych ludzi, a także prawdziwie mięsne przysmaki. Akcję "Postaw na Stół Pepsi" będą także wspierać influencerzy z ekipy Pepsi.- podsumowała Lena Ozimska.Oprócz wspomnianych 6 filmów promocyjnych z udziałem kulinarnych ekspertów, które będzie można zobaczyć na kanale własnym marki Pepsi w serwisie YouTube, kampania "Postaw na Stół Pepsi" będzie wspierana różnorodnymi formatami promocyjnymi, które pojawiać się będą w TV i digitalu. Wśród nich są spoty reklamowe o długości 15" i 30", bumpery (krótkie formy wideo) na kanałach VOD, displaye, a także liczne formaty w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).Działania w digitalu, w tym filmy wideo, zostały opracowane przez agencję Artegence i wyprodukowane przez dom produkcyjny OTOFILM, a spot TV przygotowała agencja BBDO. Za zakup mediów OMD Media Direction. Wsparcie PR zapewnia Questia Communications Management Consultants.