Zniżki na kawę, bilety do kina, teatru, prenumeratę za puste butelki. Recyklomaty w Warszawie

W Warszawie stanęło dziesięć recyklomatów. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać plastikowe i szklane butelki po napojach oraz puszki. W zamian otrzymują ECO-punkty wymienne na nagrody - m.in. zniżki na kawę, bilety do kina, teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism, jak również kosmetyki naturalne.

- mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. -- dodaje.Pilotażowy projekt m.st. Warszawy, firmy Coca-Cola i Fundacji Nasza Ziemia zdobył serca warszawiaków. Teraz mieszkańcy mogą korzystać z dziesięciu maszyn:• Białołęka - ul. Strumykowa 21, przy Białołęckim Ośrodku Sportu,• Bielany - ul. Jarzębskiego, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany,• Mokotów - ul. Obrzeżna 12a, przy Szkole Podstawowej nr 20 (maszyna czynna od 30 stycznia),• Ochota - pl. Narutowicza, przy budynku dyspozytorni Tramwajów Warszawskich,• Praga-Południe - ul. Grochowska 274, przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe,• Praga-Północ - ul. Jagiellońska 47i, przy parkingu wielopoziomowym,• Śródmieście - pl. Mirowski 1A, przy Hali Gwardii,• Ursynów - al. KEN 61, przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów,• Żoliborz - ul. Marii Kazimiery 1,• Żoliborz - ul. Potocka 1a, przy wejściu do Ośrodka Sportu i Rekreacji.Do recyklomatów wrzuca się niezgniecione plastikowe i szklane butelki po napojach oraz aluminiowe puszki. Wystarczy uruchomić aplikację mobilną "ECO-Portfel" na smartfonie (dostępna w Google Play App Store ), zeskanować swój indywidualny kod na maszynie i wrzucać pojedynczo opakowania, a na koncie pojawią się ECO-punkty. Mieszkańcy mogą je wymienić na zniżki dostępne w ofercie. System informatyczny recyklomatów jest ekologiczny - urządzenia nie wymagają drukowania paragonów ani posiadania kart. W aplikacji warszawianki i warszawiacy mogą sprawdzić mapę recyklomatów z trasą dojazdu do najbliższego punktu zbiórki oraz zobaczyć poziomy napełnienia wybranej maszyny. O wyglądzie nowych urządzeń decydowali sami mieszkańcy - w głosowaniu wybrali widok na Wisłę.Zebrane wtedy ECO-punkty nie tracą swojej ważności. Dotychczas warszawiacy mogli otrzymać rabat na kawę w Costa Coffee, tańszy bilet do sieci Multikino, Teatru Dramatycznego oraz zniżki na spektakle i imprezy w Teatrze Capitol. Od nowego sezonu w ofercie są także wejściówki do parku trampolin Jump World, rabaty na kosmetyki naturalne i organiczne w sklepie BioOrganika oraz kody zniżkowe na prenumeratę wydawnictwa National Geographic. Pula nagród będzie poszerzana.