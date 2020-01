Nowe pakiety z internetem GigaConnect i promocja na usługi komórkowe w kampanii UPC (wideo)

Łukasz Szewczyk

W nowej kampanii reklamowej UPC Polska promuje pakiety internetu i cyfrowej rozrywki, a także usługi komórkowe dopasowane do różnorodnych potrzeb klientów.

Promowane pakiety UPC Polska

Nieograniczony dostęp do domowego internetu światłowodowego o prędkości nawet do 1 Gb/s. Poza domem internet LTE w ramach usług komórkowych UPC - to główne przesłanie nowej kampanii UPC Polska.W ramach kampanii UPC Polska promuje pięć pakietów z internetem i telewizją, które dają możliwość wyboru oferty zgodnej z indywidualnymi potrzebami. Już za 59,99 zł miesięcznie można zyskać internet do 500 Mb/s z pakietem telewizyjnym Start TV. Dla wymagających klientów operator proponuje internet do 1 Gb/s obsługiwany przez modem Giga Connect Box, do tego dekoder Horizon z funkcją nagrywania, najwyższy pakiet telewizyjny, funkcja Replay TV, platforma mobilna Horizon Go oraz premium HBO.Ofertę uzupełnia. Decydując się na pakiet usług stacjonarnych, przez pierwsze trzy miesiące abonament komórkowy będzie darmowy. Promocja obejmuje wszystkie trzy dostępne w UPC pakiety z nielimitowanymi połączeniami, wiadomościami SMS i MMS oraz pakietami internetu w technologii LTE - nielimitowanym VIP z 40 GB w pełnej prędkości, Comfort z 20 GB i Smart z 10 GB. Do tego umowa bez okresu zobowiązania oraz możliwość zakupu jednego z sześciu smartfonów marki Samsung z rodziny Galaxy A oraz Galaxy S na raty bez dodatkowych opłat, bezpośrednio od UPC.Ofertę bez limitów promuje nowa kampania reklamowa. Jej główny bohater - UPCeusz, czyli Ulubieniec Rodziny pokazuje, jak działa internet bez limitu danych niezależnie od miejsca - w domu, a także poza nim. Działania promocyjne obejmują reklamę 360 ATL - w tym nowe spoty telewizyjne i radiowe, a także materiały BTL - m.in. ulotki i plakaty. Tradycyjne działania marketingowe uzupełnione zostaną o aktywności w internecie i social mediach.