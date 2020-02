TVP ogłasza cennik na Euro 2020. Nowości w ofercie, sprzedaż łączona meczów

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska ogłasza zasady sprzedaży czasu reklamowego podczas UEFA EURO 2020. Wśród nowości m.in. wprowadzenie wyłącznie sprzedaży cennikowej oraz zakupu łączonego.

Cennik reklam w TVP na Euro 2020 - mecze Polaków

Telewizja Polska ogłosiła zasady sprzedaży obowiązujące dla reklam przy transmisjach UEFA EURO 2020. Mistrzostwa Europy odbędą się pomiędzy 12 czerwca, a 12 lipca 2020 roku i pierwszy raz w historii gospodarzami będzie 12 miast z 11 europejskich państw. Zgodnie z zasadami licencji pierwszeństwo zakupu mają oficjalni sponsorzy tego sportowego wydarzenia. Sprzedaż czasu reklamowego rozpocznie się 10 lutego.Najważniejszą nowością jest wprowadzenie sprzedaży łączonej meczów. Oferta na zakup czasu reklamowego przy meczu w TVP1 lub TVP2 połączona jest z zakupem równoległego bloku reklamowego w TVP Sport. Cała sprzedaż będzie objęta wyłącznie zakupem cennikowym. Jednocześnie przy meczach Reprezentacji Polski oraz w fazie półfinałowej i w finale obowiązują specjalne zasady rabatowe uzależnione od wydatków w trakcie mistrzostw.Wraz z ogłoszeniem zasad opublikowano cennik reklamowy. Najwyżej wycenionymi blokami reklamowymi są przerwy reklamowe w trakcie meczu Polska - Hiszpania. Cena 30 sekundowego spotu po pierwszej połowie lub przed drugą połową w sprzedaży łączonej, tj. TVP1 i TVP Sport wynosi 461 700 zł (cena przed rabatami).- komentuje Ewelina Czuba, dyrektor Biura Reklamy TVP.Jednocześnie w ofercie związanej z wydarzeniem sportowym pojawił się szereg audycji związanych ze sportowym wydarzeniem. Są to m.in. "Droga do EURO 2020", "Biało-czerwoni na EURO 2020", "Dzień na EURO 2020" oraz "Kronika Biało-Czerwoni".TVP zaproponowało też swoim klientom szeroką ofertę obecności w mediach internetowych. Poza standardową reklamą, emitowaną przy meczach transmitowanych na żywo oraz klasyczną reklamą online znalazły się też akcje angażujące widzów, jak konkursy oraz działania niestandardowe w tym reklama w telewizji hybrydowej (HBB TV), czy sponsoring alternatywnego komentarza do meczów.- komentuje Ewelina Czuba