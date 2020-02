"Kler", Roksana Węgiel, Sokół, "Kolejne 365 dni", "Kołysanka z Auschwitz" Bestsellerami Empiku 2019

Łukasz Szewczyk

Za nami kolejna gala największego plebiscytu kulturalnego w Polsce - rozdano Bestsellery Empiku 2019. Wśród laureatów przeważali polscy artyści - statuetki odebrali m.in. Smarzowski, Sokół, Roksana Węgiel czy Maleszka. Nowością były także nagrody Odkrycia Empiku, przyznawane najlepiej zapowiadającym się twórcom w kategoriach Muzyki, Literatury i Filmu, o których rezultacie zadecydowały nie wyniki sprzedaży, ale werdykty jurorów.

Bestsellery Empiku to swoisty barometr trendów, co odzwierciedlają także kategorie, dlatego nie mogło zabraknąć osobnych nagród dla hip-hopu czy kryminału/sensacji/thrillera. Wśród dreszczowców bezkonkurencyjna okazała sięAlexa Michaelidesa. Obecny na gali autor miał podwójny powód do radości - jako jedyny laureat otrzymał tego wieczora dwie nagrody, triumfując także w nowej kategorii audiobook.Po zeszłorocznej statuetce dla "Tatuażysty z Auschwitz" polscy czytelnicy po raz kolejny docenili książkę o podobnej tematyce. Inspirowana życiem Niemki prowadzącej przedszkole dla obozowych dzieci książkaprzyniosła Mario Escobarowi statuetkę Bestsellera Empiku w kategorii literatura piękna.Zwycięzcą kategorii hip-hop został- ikona polskiego rapu. Mimo że karierę na rodzimej scenie muzycznej rozpoczął niemal ćwierć wieku temu, to jego zwycięski album "Wojtek Sokół" jest pierwszym w pełni solowym wydawnictwem.Obok artystów, którzy od lat triumfują na scenach, na muzycznym podium pojawiła się też 15-letnia, o włos pokonując Darię Zawiałow w kategorii pop/rock. Nagrodzony krążek "Roksana Węgiel" zaledwie dwa miesiące po premierze zdobył status Złotej Płyty, którą wręczono po występie podczas ubiegłorocznej gali. W tym roku na chwilę przed uroczystością na czerwonym dywanie wokalistka odebrała platynową płytę, co zostało pokazane w relacji na żywo na facebooku Empiku. Następnie ponownie stanęła na scenie Bestsellerów - tym razem by odebrać nagrodę.Setki tysięcy widzów w kinach w całej Polsce, liczne nagrody na festiwalach i ogromne emocje -odbijał się szerokim echem jeszcze wiele miesięcy po premierze. O jego ogromnej popularności, także wśród widzów małego ekranu, świadczy statuetka Bestsellera Empiku 2019 w kategorii film fabularny, a Wojtek Smarzowski po raz kolejny udowodnił, że należy do czołówki rodzimych reżyserów.Tegoroczna edycja plebiscytu znacząco różni się od poprzednich, a to za sprawą nagród, przyznawanych przez składające się z ekspertów i autorytetów w danej kategorii jury. Niezależna od wyników sprzedaży, wskazująca publiczności twórców oryginalnych, bezkompromisowych i takich, których twórczość po prostu warto śledzić. Odkrycia Empiku wręczono w trzech kategoriach: Muzyki (jury w składzie Brodka, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz oraz eksperci z Grupy Empik, Dominik Sadowski i Anna Żurek, Literatury (Anna Dziewit-Meller, Max Cegielski, Magdalena Grzebałkowska oraz eksperci z Empiku, Ewa Sołek i Marcin Maćkiewicz) oraz Filmu (Roma Gąsiorowska, Tomasz Raczek, Agnieszka Smoczyńska oraz ekspertki z Empiku, Agnieszka Stępień i Izabela Szymańska).Mistrzynią słowa pisanego została. Autorka "Zimowli" zachwyciła jury bogatym warsztatem językowym i umiejętną konstrukcją wielopiętrowych zagadek. Wśród muzyków wyróżnionoza płytę i trasę "Esja". O sukcesie pianistki zadecydował talent kompozytorski, kunszt wykonania, postawa artystyczna, w której konsekwencja nie zabija spontaniczności oraz otwartość na innych - artystów i publiczność. Pierwszym reżyserem, który może pochwalić się filmowym Odkryciem Empiku został zaśza pełnometrażowy debiut "Supernova", w którym zachwycił przede wszystkim przykładem rzemieślniczego mistrzostwa, zdumiewającego na początku kariery.Ubiegły rok pozostanie w pamięci przede wszystkim dzięki kolejnej nagrodzie Nobla dla Polskiej autorki.Wykład "Czuły narrator" został świetnie przyjęty, a pisarka mówiła o utracie umiejętności postrzegania świata jako żywej całości i swoich nadziejach przełamania tego impasu poprzez literaturę, współodczuwanie i czułość wobec rzeczywistości. Polacy odkrywali twórczość noblistki na nowo, a reedycje książek Olgi Tokarczuk osiągnęły ogromny sukces komercyjny: z dnia na dzień wskoczyły na topkę Empiku, osiągając na koniec roku 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy.