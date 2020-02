Coraz więcej kobiet wśród kibiców sportu (infografika)

Łukasz Szewczyk

Kobiety stanowią 29% kibiców sportowych, jednak są dyscypliny, w których ich odsetek jest niemal tak wysoki jak odsetek mężczyzn. Wyraźnie widać większe zainteresowanie poszczególnymi dyscyplinami wśród pań - wynika z raportu Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia.

Wśród kibiców sportu mężczyźni stanowią zdecydowaną większość - 71%. Kibic sportu to nadal najczęściej mężczyzna w szerokim przedziale wiekowym między 25-tym a 59-tym rokiem życia. Nie oznacza to jednak, że kobiety nie mają swoich ulubionych dyscyplin. Kobiety stanowią pokaźną grupę wśród fanów gier zespołowych, z wyłączeniem piłki nożnej, a także skoków narciarskich i lekkoatletyki. Analizując TOP 10 dyscyplin zdecydowanie najniższy odsetek kobiet jest wśród kibiców sportów walki oraz sportów związanych z motoryzacją.Porównując wyniki dzisiejsze z wynikami sprzed dziesięciu lat, wyraźnie widać, że odsetek kobiet w strukturze kibiców istotnie wzrósł w różnych dyscyplinach, m.in.:• Siatkówka (obecnie 44% versus 27% w 2009 roku)• Skoki narciarskie (obecnie 45% versus 24% w 2009 roku)• Piłka nożna (obecnie 35% versus 19% w 2009 roku)• Rajdy samochodowe (obecnie 29% versus 16% w 2009 roku)• Boks (obecnie 24% versus 14% w 2009 roku)Patrząc na poszczególne dyscypliny i strukturę wiekową ich kibiców to w przypadku niemal każdej dyscypliny z pierwszej dziesiątki najwyższy odsetek stanowią mężczyźni w wieku 45-59 lat.Duży odsetek młodszych kibiców w wieku 25-34 lata mają takie dyscypliny jak boks i sporty walki MMA, natomiast osoby w wieku 35-44 lata stanowią istotny odsetek wśród kibiców Formuły 1 i rajdów samochodowych.- komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.