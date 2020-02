Majewski i Galaxy A51 w kampanii "Plus. Najczęściej wybierana sieć w Polsce" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Dlaczego Polacy najczęściej wybierają Plusa?

Jak już informowaliśmy , zgodnie ze statystykami z raportów UKE, Plus został liderem całego 2019 roku w przenoszeniu numerów. W ubiegłym roku do Plusa przeszło ponad 380 tys. klientów - najwięcej w porównaniu do pozostałych operatorów.Tymi wynikami postanowił się pochwalić w startującej właśnie kampanii, wspierającej ofertę Plusa Abonament, w której jest wszystko bez limitu i Internet już za 30 zł miesięcznie, a promowanym smartfonem jest Samsung Galaxy A51.Kampanię wspiera poniższy spot reklamowy:Metryczka kampanii:- Kampania: Plus. Najczęściej wybierana sieć w Polsce.- Nazwa reklamy: Korowód- Klient: Polkomtel Sp. z o.o.- Agencja: Scholz&Friends Warszawa- Reżyser: Łukasz Jaworski- Operator obrazu: Mateusz Wichłacz- Scenariusz: Weronika Zielińska, Ewa Pniak, Ewa Juszczuk- Muzyka: "Standing Tall" Mark Thomas- Producent: Mariusz Matwiejczuk- Dom Produkcyjny: TFP Sp. z o.o.- Postprodukcja: Televisor; Ztudioiburza- Dom mediowy: Vizeum- Media: TV, Online, Radio, BTL