Walentynki będzie w tym roku świętować ponad 60 proc. Polaków. Średnio wydamy na ten cel 143 zł

Najczęściej święto zakochanych celebrują ludzie młodzi, do 40. roku życia - ok. 70 proc. z nich zamierza spędzić ten dzień z drugą połówką i kupić jej prezent - wynika z badania Barometr Providenta. Wśród osób po 60. roku życia odsetek ten jest niższy, ale ciągle wysoki - 50 proc. Najpopularniejszymi podarunkami będą kwiaty i słodycze, co trzecia osoba spędzi walentynkowy wieczór na romantycznej kolacji. Na walentynki wydamy średnio 143 zł, czyli o ponad 50 zł więcej niż rok temu.

Blisko 60 proc. naszych respondentów odpowiedziało, że zamierza świętować 14 lutego jako dzień zakochanych. W większości będą to ludzie młodzi. 70 proc. osób w wieku 30-40 lat potwierdza świętowanie tego dnia. Wśród 20-latków jest ich niewiele mniej, bo 65 proc., a w grupie wiekowej 60+ zamierza świętować połowa osób - podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Magda Maślana, ekspert ds. PR w Provident Polska.



- 30 proc. z nich wskazało, że po prostu nie mają z kim tego święta obchodzić. Kolejne 30 proc. mówiło, że jest to zwyczaj, który nie wpisuje się w ich kalendarz tradycyjnych świąt, dlatego nie będą obchodzić tego dnia - tłumaczy Magda Maślana.



Większość osób, które deklarują, że będą obchodzić walentynki, spędzi je tradycyjnie. Uczucia najchętniej okazujemy, przygotowując romantyczną kolację w domu. Takie plany na ten rok ma jedna trzecia badanych. Na kulinarny prezent dla drugiej połówki częściej decydują się kobiety.



- W naszym badaniu wyszło, że 3/4 Polaków kiedykolwiek otrzymało prezent na walentynki, nie inaczej będzie w tym roku. Najczęściej myślimy o drobnych podarkach - podkreśla Magda Maślana.



Duża grupa kupi ukochanej osobie słodycze (21 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn) i kwiaty (2 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn). Co piąta para spędzi święto zakochanych w teatrze lub kinie. W 2019 roku na walentynki wydaliśmy średnio 90 zł. W tym roku ta kwota znacznie wzrośnie.



Newseria