Bitwa na style w ofercie TVN Media

Łukasz Szewczyk

Oferta Biura Reklamy TVN Media została wzbogacona o Shopping Spree (Bitwa na Style). Za autorską koncepcję i jej wdrożenie odpowiada nowy zespół Innovation Hub w strukturze BR TVN Media.

Shopping Spree to platforma, która składa się z trzech elementów: materiału wideo motywującego do zakupów; feedu e-commerce, tj. zdjęć oraz opisów reklamowanych produktów, które zaciągane są ze sklepu internetowego klienta; wybranych treści z kanału klienta w Social Media (Instagram, Facebook)- powiedziała Agnieszka Gajzler, Dyrektor Strategii i Rozwoju Digital, twórca działu Innovation Hub w Biurze Reklamy TVN Media.Informacje o produktach zaciągane są na platformę ze sklepu internetowego reklamodawcy automatycznie przez widget eCommerce. Oznacza to, że klienci TVN Media nie muszą przesyłać żadnych materiałów dotyczących reklamowanych produktów. Wystarczy, że wskażą w swoim sklepie pozycje, które chcą promować. Z kolei rozwiązanie polegające na embedowaniu na platformie zdjęć zawierających stylizacje z wykorzystaniem promowanych produktów stanowi łącznik między Shopping Spree a social mediami.Platforma Shopping Spree wspiera realizację celów sprzedażowych klientów poprzez dedykowane aktywacje e-commerce m.in: Święta, Black Friday, Dzień Matki, Walentynki czy wydarzenia sportowe.Wykorzystując kontekst sprzedażowy, jakim była gorączka przedświątecznych zakupów, zespół Innovation Hub zrealizował projekt Bitwa na style z Klientem eobuwie.pl/MODIVO - sklepem internetowym z modą premium. Realizacja obejmowała stworzenie platformy Bitwa na style MODIVO, której osią był materiał wideo prezentujący produkty klienta przez popularne celebrytki (Edytę Herbuś i Klaudię Halejcio). Feed e-commerce umożliwiał użytkownikom platformy natychmiastowy zakup prezentowanych produktów w specjalnychPlatforma była wspierana działaniami komunikacyjnymi w kanałach digital, social mediach (Instagram, Youtube) oraz w telewizji ("Dzień Dobry TVN"). Dodatkowe zaangażowanie użytkowników budował zamieszczony na platformie instagram feed przedstawiający inspirujące stylizacje z wykorzystaniem produktów klienta.Innovation Hub to nowy zespół działający w strukturze Biura Reklamy TVN Media, którego zadaniem jest tworzenie innowacyjnych produktów na styku kanałów digitalowych i telewizji, w oparciu o realne potrzeby konsumentów wynikające z aktualnych trendów konsumenckich i technologicznych. Innovation Hub tworzy nowe rozwiązania w obszarach: content marketing, native advertising, e-commerce, performance, big data insights i influencers.