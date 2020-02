Janusz Chabior i Jan Frycz w kampanii OLX dekonspirują internetowych oszustów (wideo)

Łukasz Szewczyk

"W internecie nie bądź głupi" - przestrzegają Janusz Chabior i Jan Frycz w nowej kampanii serwisu ogłoszeniowego OLX. Po brawurowym sukcesie w walce z hejtem w polskim Internecie, marka OLX bierze na celownik oszustów.

Film, którego premiera zbiegła się z Dniem Bezpiecznego Internetu (11 lutego), to przestroga nie tylko dla użytkowników serwisu ogłoszeniowego. Można być - jak bohater pierwszego odcinka - kardiochirurgiem, przeprowadzać skomplikowane operacje na otwartym sercu i ratować życie, a mimo to dać się nabrać na "patent" z płatnością za przesyłkę. Złodzieje wykorzystują nie tylko naszą niewiedzę, ale często fakt, że jesteśmy zabiegani i pochłonięci innymi ważnymi dla nas sprawami.- mówi Marcin Sienkowski, head of marketing OLX. -- podkreśla.W kampanii zdemaskowano najczęstsze oszustwa, takie jak płatność z góry za nieistniejący przedmiot czy za przesyłkę, kradzież danych, wyciąganie zaliczek przy wynajmie mieszkania.- wyjaśnia pomysł Radosław Smorga, business director 180heartbeats + Jung v Matt. -- dodaje.Kampanię przygotowała agencja 180heartbeats + Jung v Matt. Spoty wyprodukował dom produkcyjny F25.Linki do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xSySiEX4oRQ& ;feature=youtu.be&fbclid=IwAR0W_VkKgqb01VO3XCsAckjktLisOqW9g0vUFj0goSNGivmkA1BvW5sii_c