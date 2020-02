Canal+ z najlepszą ofertą piłkarską w opinii kibiców, nowa odsłona kampanii "Przeżyj to sam" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Ponad 80 proc. klientów Platformy CANAL+ wskazało, że to właśnie Canal+ ma najlepszą ofertę w Polsce jeśli chodzi o transmisję wydarzeń związanych z piłką nożną. Dla ponad 90 proc. badanych transmisje Canal+ są również gwarancją sportowych emocji na najwyższym poziomie - wynika z najnowszego badania Instytutu Kantar

Kanały na których ogląda się piłkę nożną

Kanały niezbędne w ofercie telewizji

Ocena Platformy Canal+

Ocena Platformy Canal+

Ocea porównawcza kanałów

Ocea porównawcza kanałów

Klienci Platformy Canal+ najchętniej oglądają wydarzenia piłkarskie właśnie na kanałach Canal+ oraz Canal+ Sport (odpowiednio 74 i 67 proc. wskazań). Innymi często wybieranymi kanałami są kanały Eleven Sports (54 proc. wskazań) oraz kanały Eurosport (ponad 50 proc. wskazań).Prawie 80 proc. klientów uważa, że Canal+ jest niezbędnym kanałem sportowym w ich ofercie telewizji. Jednocześnie ponad 80 proc. klientów wskazało, że to Canal+ posiada najlepszą ofertę piłki nożnej w Polsce.Canal+ został bardzo wysoko oceniony pod względem oferty piłki nożnej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jakość transmisji, z której zadowolonych jest 91 proc. badanych. Klienci są zadowoleni również z ilości programów poświęconych piłce nożnej (83 proc.), technicznych nowinek (82 proc.) oraz jakości komentarza (81 proc.). Dla ponad 90 proc. klientów Canal+ świetnie pokazuje rozgrywki ligowe i jest jednocześnie najlepszą telewizją w Polsce pokazującą piłkę nożną.W dalszej części badania poproszono klientów o ocenę porównawczą kanałów sportowych w podziale na siedem kategorii.Canal+ okazał się liderem nie tylko w przypadku jakości transmisji (65 proc. wskazań), ale i jakości komentarzy (63 proc.), zapraszanych gości (58 proc.), zastosowanej technologii - zarówno podczas transmisji, jak i w samym studiu (odpowiednio 59 i 56 proc.) oraz magazynów piłkarskich (56 proc.). Jedynie w przypadku ilości programów dotyczących piłki nożnej przewaga nie jest tak znaczna, jednak Canal+ pozostaje nadal niekwestionowanym liderem.Ocena Canal+ wzrasta dodatkowo w grupie klientów którzy zadeklarowali, że są widzami rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.Platforma CANAL+ rozpoczęła kolejną edycję kampanii "Przeżyj to sam", w której promuje rozgrywki PKO BP Ekstraklasy i zachęca do przeżywania emocji związanych z wiosenną rundą PKO BP Ekstraklasy na stadionach i przed telewizorami.Kampania jest realizowana w stacjach telewizyjnych, internecie i social mediach.