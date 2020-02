Walentynkowa kreacja Empiku. Czy Polacy chętnie mówią o uczuciach? (wideo)

Łukasz Szewczyk

Rozmowa to jedna z form codziennej komunikacji. Dobór odpowiednich słów często bywa wyzwaniem - nie zawsze potrafimy ułożyć w zdania to, co naprawdę czujemy. Tymczasem komunikacja werbalna nie ogranicza się jedynie do użycia słów w odpowiednim kontekście, ale także pomaga w budowie więzi i kreowaniu poczucia bliskości. Stanowi zarazem podstawę udanych związków.

We współczesnym świecie kontakty międzyludzkie coraz częściej ograniczają się do sfery wirtualnej. Łatwiej nam napisać o tym, co czujemy, niż spojrzeć drugiej osobie w oczy i wyrazić to na głos. Jak jednak podkreśla ekspert, to właśnie rozmowa stanowi podstawę udanej relacji z partnerem.- mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS"Czuję, że mnie kochasz, gdy...; inspirujesz mnie do...; lubię, gdy razem..." - dokończenie tych z pozoru łatwych zwrotów nie przychodzi nam łatwo na co dzień. W tegoroczne Walentynki Empik postanowił sprawdzić, jak często Polacy mówią o tym, co w sobie cenią i za co się kochają. Okazuje się, że ubranie w słowa podstaw relacji z bliską osobą może być wyzwaniem także w związkach z wieloletnim stażem.Codzienne inspirowanie się, wzajemne nakręcanie pozytywnych emocji czy współprzeżywanie wzlotów i upadków to jednak nie jedyne elementy, które mogą być podstawą udanej relacji. Jak pokazało wideo, czynnikiem podtrzymującym ciepło uczuć w związku jest także docenianie pasji partnera. Według ekspertki, nawet będąc z kimś bardzo blisko warto zachować pewną przestrzeń dla realizacji siebie, rozwoju zainteresowań i spełniania marzeń, aby pozostać ciekawym obiektem westchnień.- mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc.Słowa są wyjątkową formą komunikowania się, niezwykle ważną z punktu widzenia funkcjonowania społecznego. Te dotyczące relacji z drugą osobą mają moc wywoływania u niej emocji, takich jak radość, wzruszenie, czy nawet duma. Nawet małe gesty, chwila zatrzymania, aby spojrzeć sobie w oczy i wyrazić słowem to, co czujemy może sprawiać dużą różnicę każdego dnia. Okres Walentynek wydaje się być idealnym momentem na refleksję w tym zakresie.