Hasła reklamowe układane przez roboty bardziej chwytliwe niż te wymyślone przez człowieka

Łukasz Szewczyk

Chatboty zapewniają konsumentom możliwość całodobowego kontaktu z usługodawcą, a algorytmy sztucznej inteligencji już dziś tworzą skuteczniejsze hasła reklamowe niż człowiek. Jednak na razie wdrożenie rozwiązań z zakresu SI wiąże się z wysokim kosztem inwestycyjnym. Na taki mogą sobie pozwolić tylko najbogatsze firmy. Sztuczna inteligencja najprawdopodobniej zrewolucjonizuje w pierwszej kolejności marketing w firmach o profilu finansowym.

- podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje dr Przemysław Tomczyk z Akademii Leona Koźmińskiego.Algorytmy uczenia maszynowego są w stanie analizować ogromne zbiory danych. Na podstawie informacji o charakterze demograficznym, a także tych związanych z dochodami czy zainteresowaniami sztuczna inteligencja opracowuje profile potencjalnych klientów, co przekłada się na łatwiejsze tworzenie nowych produktów i usług.- uważa dr Przemysław Tomczyk.Algorytm opracowany przez start-up Persado zajmuje się tworzeniem reklam. Hasła reklamowe są budowane na bazie miliona słów oznaczonych tagami. Slogany stworzone przez robota osiągały nawet dwukrotnie większą klikalność niż te, które napisał człowiek. Z uwagi na to amerykański bank JPMorgan Chase podpisał z Persado pięcioletnią umowę na tworzenie kampanii reklamowych przez sztuczną inteligencję.- zauważa dr Przemysław Tomczyk.Na zatrudnienie chatbotów i voicebotów w centrum obsługi klientów zdecydował się m.in. Bank Pocztowy. Tego typu decyzje zwykle podyktowane są preferencjami klientów. Ci oczekują od firm przede wszystkim natychmiastowej reakcji na ich problemy i wątpliwości. Według badań przeprowadzonych przez SAP Customer Experience prawie 75 proc. konsumentów może zrezygnować z kontaktowania się z firmą, jeśli reakcje na pytania są zbyt powolne. Trend popularyzacji kanału komunikacji opartego na sztucznej inteligencji potwierdza się w przewidywaniach analityków. Raport firmy Symetria X wskazuje natomiast, że 25 proc. konsumentów wysoko ocenia firmy dające możliwość całodobowego kontaktu.Inwestycja w sztuczną inteligencję oznacza dla firm spory wydatek. Roczny abonament za wykorzystanie gotowego chatbota to nawet 40 tys. dol. rocznie. W przypadku rozwiązań tworzonych specjalnie dla danej firmy koszt wdrożenia może sięgać nawet 300 tys. dol. Z uwagi na wysokie koszty implementacji na tego typu rozwiązania decydują się zwykle najwięksi gracze, zwłaszcza ci działający w sektorze bankowym.- przekonuje ekspert.Z raportu "Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce" opublikowanego przez NASK wynika, że 90 proc. Polaków dostrzega wpływ sztucznej inteligencji na otaczającą rzeczywistość. Prognozy Global Market Insights zakładają, że do 2024 roku rynek chatbotów ma być wyceniany na 1,3 mld dol.