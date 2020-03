Gwiazdy Polsatu w spocie wizerunkowym na wiosnę (wideo)

Łukasz Szewczyk

Motywem przewodnim jest "włączanie" emocji za pomocą kolorów, dzięki którym czarno-białe otoczenie nagle ożywa i nabiera barw. Monochromatyczna scenografia w odcieniach pomarańczu i czerwieni - barwach stacji, wpisuje się w światowe trendy.

Spot odzwierciedla charakter Polsatu, który jest stacją różnorodną, ciepłą, emocjonalną, będącą blisko widza. W filmiku wykorzystano popularną piosenkę szwedzkiego duetu Marii Jane Smith i Victora Thella z gościnnym udziałem Swedish Jam Factory pt. "Forgive Me Friend". Utwór na kanale You Tube obejrzało prawie 12 mln internautów.W spocie zaprezentowano nowości wiosennej ramówki: "The Four. Bitwa o sławę", "Tylko jeden", "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", seriale: nagrodzony Telekamerą Tele Tygodnia "Zawsze warto", "Przyjaciółki", "W rytmie serca, a także "Kabaret na żywo. Przystanek Radość", "Nasz Nowy Dom", "Wydarzenia" i sport.Reżyseria: Makary JanowskiZdjęcia: Michał Rytel-PrzełomiecScenografia: Hanna Orzechowska, Gwidon BusiłoProducent: Agata TadraKierownik produkcji: Daniel Domirski, Agata AdamczykPostprodukcja: Znane Studio, TimeTec