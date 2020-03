Sensacyjna kampania na 25 urodziny Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

Dziś, 3 marca, startuje kampania "25. urodziny CANAL+". Potrwa do połowy kwietnia br. Za kreację odpowiada agencja Havas Warsaw.

Głównym komunikatem kampanii są 25 urodziny CANAL+ i specjalnie przygotowana na tę okazję oferta: wszystkie pakiety telewizyjne 25% taniej do końca 2020 roku. Obecną kampanią Platforma CANAL+ pragnie umocnić swój wizerunek Platformy Cyfrowej z najlepszą ofertą w segmencie filmów, seriali i sportu.Działania promocyjne kierowane są do osób zainteresowanych ofertą premium z CANAL+, Netflix, HBO czy Eleven Sports, ceniących sobie wysoką jakość odbioru i nowoczesną technologię. Platforma CANAL+ przygotowała też pakiet startowy wyselekcjonowanych kanałów w atrakcyjnej cenie.Spot reklamowy jest osadzony w konwencji filmu sensacyjnego, a jego bohaterowie to znana już z poprzednich kampanii marki banda rabusiów. Akcja rozpoczyna się w chwili obrabowania banku przez grupę, która ucieka ze swoim łupem. Pędzące ulicami miasta auto zatrzymuje patrol policji. Przerażeni bohaterowie niezgrabnie tłumaczą policji, że śpieszą się na urodziny CANAL+.Działania reklamowe obejmą swoim zasięgiem telewizję, gdzie zostaną wyemitowane 15" i 30" spoty. Ponadto, kampania pojawi się w outdoorze, radiu oraz punktach sprzedaży Platformy CANAL+. Zaplanowane zostały również działania w digitalu z dedykowanymi materiałami promocyjnymi.Za koncept kreatywny i jego realizację odpowiada agencja Havas Warsaw, a za planowanie i zakup mediów Havas Media.