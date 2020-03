Gwiazdy TVN apelują do widzów #zostańwdomu (wideo)

Łukasz Szewczyk

TVN Discovery Polska rozpoczęło na swoich antenach emisję spotów wspierających akcję #zostanwdomu. W inicjatywę zaangażowały się gwiazdy wszystkich kanałów z portfolio nadawcy.

TVN Discovery Polska od wielu tygodni podejmuje liczne działania wspierające walkę z epidemią koronawirusa. Teraz wykorzystując komunikacyjną siłę swoich gwiazd i kanałów telewizyjnych, jeszcze mocniej angażuje się akcję #zostanwdomu, która ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. Kampania, do której przystąpiło kilkadziesiąt osobowości telewizyjnych, wystartowała w sobotę, 21 marca.Gwiazdy w nagranych przez siebie spotach, pokazują jak radzą sobie w tej nietypowej sytuacji, co robią w domu i jak wygląda ich codzienność w czasie epidemii. Z humorem dzielą się swoimi pomysłami na spędzanie czasu z najbliższymi i apelują do widzów o pozostanie w domach.Spoty wspierające akcję #zostanwdomu powstawały spontanicznie, bez scenariusza, według własnych pomysłów gwiazd TVN. Wszystkie nagrania wykorzystane w kampanii zostały zrealizowane zdalnie. Na antenę trafiają za pośrednictwem działu Autopromocji TVN. Emitowane będą we wszystkich stacjach TVN Discovery Polska.