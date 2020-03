Tablet za pół ceny z wybranymi smartfonami Galaxy

Łukasz Szewczyk

Klienci planujący w najbliższym czasie zakup smartfonu zyskali właśnie nowy powód. Teraz, kupując u wybranych partnerów handlowych firmy Samsung smartfony Galaxy A51, A71 S10 Lite lub Note10 Lite można dokupić wybrany tablet z 50 proc. rabatem.

Klienci, którzy wybiorą model Galaxy A51 zyskają możliwość dokupienia tabletu Galaxy Tab A8 WiFi za 50% ceny. Natomiast zakup modeli Galaxy A71, S10 Lite oraz Note10 Lite uprawnia do dobrania z 50% rabatem tabletu Galaxy Tab A10 WiFi.Z promocji można skorzystać kupując wymienione smartfony u wybranych partnerów handlowych firmy Samsung. Oferta jest ważna od 25 marca do 12 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.