Grupa Polsat przekazuje 2 tys. tabletów z dostępem do Internetu dla domów dziecka

Łukasz Szewczyk

Plus wraz z Cyfrowym Polsatem i Fundacją Polsat przekażą 2 tysiące tabletów do domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim odpowiadając na potrzeby rodzin i dzieci związane ze zdalną edukacją i wspierając po raz kolejny społeczną akcję #zostańwdomu.

Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu oraz problemy z dostępem do Internetu, wielu uczniów nie może realizować programu zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W tej trudnej dla nich sytuacji, chcąc wyrównać szanse zdobywania wiedzy, sieć Plus, Cyfrowy Polsat oraz Fundacja Polsat postanowiły wesprzeć placówki, które ze względu na liczebność dzieci objętych opieką, najbardziej odczuwają problemy wynikające z konieczności prowadzenia zajęć na odległość.Za pośrednictwem Fundacji Polsat, która od wielu lat zajmuje się pomocą potrzebującym, przekazane zostanie 2 tysiące tabletów z dostępem do Internetu, a sprzęt ten trafi do domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.- powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji POLSAT.