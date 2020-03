Łukasz Szewczyk

"Jesteśmy dla Ciebie". Startuje w pełni zdalnie przygotowana kampania reklamowa T‑Mobile (wideo)

Plan dnia Polaków kilka tygodni temu stanął na głowie. Choć budynki biur, szkół i przedszkoli pozostały na swoim miejscu, to czas, który tam spędzaliśmy, przeniósł się w całości do naszych domów. A my musimy to sobie wszystko na nowo poukładać. O tym właśnie opowiada najnowsza kampania reklamowa T‑Mobile, która również - od początku do końca - powstała w domowym zaciszu wszystkich zaangażowanych w nią osób.